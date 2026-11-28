La Cooperativa del Parque ofreció promociones en tomates cherry, rúcula, kale y albahaca. Fabián Escalante detalló a Elonce los precios, los productos más demandados y los tres puntos de venta que funcionan en Paraná.
La Cooperativa del Parque ofreció este sábado verduras frescas de producción propia a precios accesibles en el Parque Gazzano de Paraná. Entre las principales promociones se destacaron los tomates cherry y las hortalizas de hoja, cuyo consumo se incrementó con las altas temperaturas.
En diálogo con Elonce, Fabián Escalante, integrante de la cooperativa, brindó detalles sobre la mercadería disponible y las ofertas de la jornada.
“Tenemos tomate cherry en oferta, para aprovechar que hace calor y comer una ensalada”, expresó.
Entre las promociones disponibles durante la mañana del sábado se encontraron:
- Tomates cherry: dos kilos por $9.000.
- Rúcula: dos paquetes por $2.000.
- Kale: dos paquetes por $1.000.
- Albahaca: dos paquetes por $2.000.
Además, los productores ofrecieron lechuga, achicoria, choclo, acelga, pimientos, zapallitos y remolacha.
“Todo lo que es para ensalada llevan: lechuga, rúcula, choclo y también acelga porque hacen tartas”, explicó Escalante sobre las preferencias de los consumidores.
Distintas variedades de tomates cherry
La cooperativa incorporó a su producción tomates cherry rojos, amarillos, anaranjados y chocolino, una variedad de color marrón que se comenzó a cultivar durante este año.
“El amarillo es un poco más ácido, el rojo es superdulce, el anaranjado es más dulce que el rojo y el chocolino es más amargo. La gente no lo conoce mucho, pero se está animando a probarlo”, explicó el productor.
Escalante indicó que la variedad chocolino se había agotado durante las primeras horas de comercialización, mientras que todavía disponían de 200 kilos de tomates cherry rojos.
Días, horarios y puntos de venta
La Cooperativa del Parque cuenta con tres espacios de comercialización directa en Paraná. Los productores concurren al Parque Gazzano los lunes, martes y sábados, de 8.30 a 12.30, dependiendo de la disponibilidad de mercadería.
“Los días sábados estamos haciendo doble viaje. Entre las 9.30 y las 10 empezamos a traer más mercadería fresca que están cortando los chicos”, detalló Escalante.
También cuentan con un local comercial en calle Enrique Carbó 321 y participan todos los sábados de la iniciativa municipal Feria en tu Barrio, en la plaza Sáenz Peña, sobre calle Villaguay.
El productor destacó el acompañamiento municipal para acercar a los vecinos alimentos frescos y a precios accesibles.