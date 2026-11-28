La Escuela Superior de Oficiales celebró el egreso de 24 mujeres y 50 varones. Durante la ceremonia, también fueron distinguidos cuatro comisarios generales de la fuerza.
La Policía de Entre Ríos incorporó a 74 nuevos oficiales ayudantes, quienes finalizaron su formación en la Escuela Superior de Oficiales. El acto de egreso de la 88ª promoción se realizó este viernes 27 de noviembre en el Teatro 3 de Febrero de Paraná.
Durante la ceremonia, recibieron sus sables y diplomas 24 mujeres y 50 varones, provenientes de distintas localidades del territorio entrerriano.
Los flamantes oficiales se sumarán a las tareas de prevención y seguridad que desarrolla la fuerza policial en toda la provincia.
Distinguieron a cuatro comisarios generales
En el marco del acto de egreso, cuatro comisarios generales fueron distinguidos con la entrega de un sable honorífico, réplica del utilizado por el general Justo José de Urquiza.
Según informó la institución policial, esta distinción se otorga como símbolo de mando a quienes alcanzan la máxima jerarquía dentro de la fuerza.
El reconocimiento está destinado a los efectivos que llegan al grado de comisario general e integran la conducción o plana mayor de la Policía de Entre Ríos.