REDACCIÓN ELONCE
El programador paranaense Ariel López desarrolló un videojuego de mundo abierto protagonizado por el emblemático Patito Sirirí. Permite recorrer lugares representativos de la ciudad, cumplir misiones y realizar distintas actividades. Ya accedieron alrededor de 3.000 personas.
El videojuego del Patito Sirirí para recorrer Paraná nació como un proyecto personal del programador Ariel López , quien combinó sus conocimientos tecnológicos con la identidad de la capital entrerriana. La propuesta es gratuita y permite explorar diferentes espacios de la ciudad, realizar actividades y descubrir lugares emblemáticos.
Con 14 años de experiencia en el desarrollo de software, López decidió incursionar en el mundo de los videojuegos e inspirarse en las propuestas de mundo abierto para crear una alternativa con características locales.
"Soy de Paraná, nacido y criado, y el patito tiene una identidad acá. Me basé en eso, pensando que lo pueda jugar toda la gente", explicó el desarrollador en diálogo con Elonce.
Recorrer Paraná y descubrir sus lugares emblemáticos
Uno de los objetivos iniciales del proyecto fue recrear sitios representativos de la capital entrerriana, entre ellos la plaza del Patito Sirirí con su antiguo cohete. Posteriormente, incorporó un colectivo a partir de las sugerencias que recibió en las redes sociales.
El videojuego permite andar en bicicleta, pasear por el parque, practicar stand up paddle (SUP), pescar y cumplir diferentes misiones vinculadas con el descubrimiento de lugares de Paraná.
"La idea ahora es agregarle misiones, además de conocer la ciudad y contar su historia, del creador del patito", adelantó López, quien también evalúa incorporar la posibilidad de ingresar virtualmente a los museos.
Un proyecto familiar que recibió el apoyo de los paranaenses
López estudió la Tecnicatura Superior en Programación en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Paraná. Para concretar este proyecto, investigó sobre el desarrollo de videojuegos, el modelado tridimensional y las posibilidades que ofrecen las nuevas herramientas tecnológicas.
Recientemente incorporó como colaborador a su hermano Leandro, quien reside en Barcelona. Ambos trabajan en las próximas actualizaciones, entre ellas una modalidad multijugador que permita encontrarse con otros usuarios y realizar misiones en conjunto.
"La verdad es que estoy muy agradecido con la comunidad de Paraná porque me apoyó mucho", manifestó el programador. Según indicó, alrededor de 3.000 personas ya accedieron al videojuego, una repercusión que superó sus expectativas.
Cómo jugar gratis al videojuego del Patito Sirirí
Actualmente, se puede acceder al videojuego desde el navegador de un teléfono celular o una computadora, sin necesidad de registrarse ni descargar aplicaciones. El desarrollador busca optimizar su funcionamiento para dispositivos de gama media.
"Quise hacerlo gratuito y anónimo", explicó López. A futuro, proyecta desarrollar versiones descargables para Android y iPhone, además de incorporar nuevos personajes y misiones que permitan obtener descuentos en comercios locales.
La iniciativa también tiene una impronta solidaria: el creador incorporó carteles informativos para visibilizar la situación de las familias afectadas por la creciente del río Paraná. Los interesados pueden conocer las novedades y solicitar el acceso al videojuego a través de su perfil de divulgación tecnológica en redes sociales.