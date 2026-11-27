REDACCIÓN ELONCE
La Policía recuperó una estatua de bronce que había sido sustraída del Club Social Victoria. El procedimiento se realizó este viernes en una vivienda donde reside un hombre de 49 años, quien quedó imputado por el delito de hurto.
La Policía recuperó una estatua de bronce que había sido sustraída del Club Social Victoria, durante un allanamiento realizado este viernes, alrededor de las 12, en una vivienda de dicha localidad.
El procedimiento estuvo a cargo del personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, dependiente de la Jefatura Departamental Victoria, en cumplimiento de una orden judicial.
La medida se concretó en un domicilio ubicado sobre calle Irigoyen al 200, donde reside un hombre de 49 años, señalado en la investigación como el presunto autor del ilícito.
Un hombre quedó imputado por hurto
Durante el operativo, los efectivos policiales localizaron y secuestraron la pieza denunciada como sustraída. Se trataba de una figura escultórica de bronce que representaba a un niño.
Por disposición de la Justicia, la escultura quedó formalmente secuestrada en el marco de las actuaciones correspondientes, para su posterior restitución a la institución damnificada.
En tanto, el hombre de 49 años quedó supeditado a la causa judicial e imputado por el delito de hurto.