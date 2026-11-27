Nicolás Tagliafico aparece en los planes de River y Boca para reforzar el lateral izquierdo. Los dos clubes siguen la situación del defensor, aunque sus búsquedas responden a escenarios diferentes y todavía no hay una transferencia acordada.

En Núñez analizan incorporar al campeón del mundo para la próxima temporada y ya iniciaron contactos preliminares. En la Ribera, su nombre surge como alternativa si Lautaro Blanco deja el plantel.

Según informó TyC Sports, River conversó con la representación del futbolista para conocer sus condiciones y transmitirle su interés. Por el momento, esos acercamientos no derivaron en una oferta formal.

Por qué River se interesó en Nicolás Tagliafico

La búsqueda está relacionada con la planificación de la defensa para 2027. Marcos Acuña es el lateral titular de Leonardo Ponzio, pero sus problemas físicos y la incertidumbre sobre su continuidad llevaron a evaluar alternativas.

En ese sector también se encuentra Francisco Ortega. Sin embargo, la dirigencia considera la posibilidad de sumar experiencia y jerarquía, dentro del proceso de renovación que proyecta para el próximo año.

El presidente Stefano Di Carlo planteó la intención de reforzar el equipo de manera “quirúrgica”. En ese contexto, Nicolás Tagliafico se incorporó a la lista de jugadores que el club analiza para el próximo mercado.

La situación del lateral en Lyon y la alternativa de Boca

El defensor tiene contrato con Olympique de Lyon hasta junio de 2027. Durante el último semestre perdió protagonismo, en un período en el que también estuvo condicionado por una lesión muscular.

De acuerdo con la información difundida, participó en ocho de los 19 partidos de su equipo después del Mundial y fue titular en dos. Ese presente, junto con la cercanía del vencimiento contractual, despertó el interés de los clubes argentinos.

Boca lo mantiene en carpeta ante una eventual salida de Lautaro Blanco. Se trata de una posibilidad condicionada a los movimientos del plantel, mientras que River ya avanzó con consultas a su entorno.

Los otros puestos que River busca reforzar

Además del interés por Nicolás Tagliafico, el Millonario pretende incorporar un defensor central, un volante central y un centrodelantero. La búsqueda forma parte de la planificación para 2027, más allá de quién ocupe el banco.

Por la zaga hubo conversaciones con Inter de Milán por Tomás Palacios, actualmente cedido en Estudiantes. También mantienen negociaciones por Mauro Coronel, defensor de 18 años que juega en Nacional de Paraguay.

Para el ataque, River sondeó a Alex Arce, de Independiente Rivadavia. En el mediocampo todavía no trascendieron nombres, aunque la decisión de no ejecutar la opción de compra por Fausto Vera abre otra necesidad dentro del plantel.