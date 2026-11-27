El Quini 6 tendrá un pozo acumulado estimado de $8.600 millones para el sorteo del domingo 29 de noviembre, según informó la Lotería de Santa Fe. La cifra fue anunciada luego de que un apostador acertara los seis números de La Segunda durante la edición del miércoles 25 y obtuviera un premio superior a los $1.100 millones.

El sorteo número 3.429 dejó vacantes los principales premios del Tradicional Primer Sorteo y La Revancha, dos de las modalidades que concentrarán buena parte del dinero que se pondrá en juego durante la próxima jornada.

Además, diez apostadores resultaron favorecidos en el Siempre Sale, categoría en la que consiguieron cinco aciertos y obtuvieron premios individuales superiores a los $35 millones.

Quini 6: los números ganadores del último sorteo

Durante la extracción del miércoles, los números favorecidos en el Tradicional Primer Sorteo fueron 10, 07, 39, 38, 34 y 16. Ningún participante consiguió los seis aciertos necesarios para quedarse con el premio mayor.

En La Segunda, la combinación ganadora estuvo integrada por los números 01, 40, 45, 25, 09 y 32. Un único apostador acertó todas las bolillas y se hizo acreedor de más de $1.100 millones.

Por su parte, en La Revancha salieron el 03, 37, 36, 07, 10 y 06. Al igual que en la primera modalidad, no se registraron ganadores con seis aciertos, por lo que el premio principal quedó vacante.

Cuánto ganaron los apostadores del Siempre Sale

En la modalidad Siempre Sale, los números extraídos fueron 21, 25, 24, 43, 33 y 32. En esta oportunidad, diez participantes consiguieron cinco aciertos.

Cada uno de los ganadores recibirá una suma superior a los $35 millones, de acuerdo con los resultados difundidos por la institución organizadora.

Tras finalizar la jornada, la Lotería de Santa Fe confirmó los montos estimados para la próxima edición. La Revancha contará con el premio más elevado, que representará más de la mitad del dinero total previsto para el domingo.

Cómo se distribuye el pozo de $8.600 millones

La institución detalló los importes proyectados para las distintas modalidades del Quini 6. La distribución de los premios será la siguiente:

Tradicional Primer Sorteo: $1.900 millones.

$1.900 millones. La Segunda: $1.200 millones.

$1.200 millones. La Revancha: $4.800 millones.

$4.800 millones. Siempre Sale: $500 millones.

$500 millones. Extra: $200 millones.

De esta manera, los pozos correspondientes al Tradicional Primer Sorteo, La Segunda y La Revancha concentrarán $7.900 millones del monto total anunciado por el organismo santafesino.

Los $700 millones restantes estarán destinados al Siempre Sale y al premio Extra. Las cifras informadas por la entidad corresponden a los valores estimados para la próxima edición del juego.

Cuándo y a qué hora será el próximo sorteo del Quini 6

El próximo sorteo se realizará el domingo 29 de noviembre, a partir de las 21.15, según el cronograma establecido por la Lotería de Santa Fe.

La extracción de las bolillas se desarrollará en la sala de sorteos oficial de la institución, desde donde se darán a conocer las combinaciones correspondientes a cada una de las modalidades.

La jornada contará con transmisión en vivo a través de diferentes plataformas de comunicación, lo que permitirá conocer los resultados y la cantidad de ganadores de cada categoría desde distintos puntos del país.