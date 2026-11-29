Un hombre mayor de edad fue detenido en La Paz en el marco de la investigación por el doble homicidio de Adrián Esteban Olmedo y Juan Gabriel Franco. La Policía realizó diez allanamientos y secuestró distintos elementos de interés para la causa.

Los dos hombres fueron asesinados a balazos durante la madrugada del sábado, en barrio Feria. Sus cuerpos fueron encontrados dentro de un Fiat 147, después de que vecinos alertaran sobre disparos contra un automóvil.

Según informó la Jefatura Departamental, las medidas fueron ordenadas por el Juzgado de Garantías y Transición a solicitud de la Fiscalía a cargo de Facundo Barbosa. El expediente está caratulado como doble homicidio agravado.

Qué secuestraron durante los diez allanamientos

Los procedimientos se desarrollaron en distintos domicilios de La Paz. Entre los elementos incautados figuran 20 dispositivos y partes de teléfonos celulares, cartuchos de distintos calibres y un pendrive de 64 GB.

También se secuestró una motocicleta que, según la información policial, habría sido utilizada para cometer el hecho. Los efectivos recuperaron su patente y un casco que habrían sido descartados, además de otras partes de motovehículos y elementos vinculados con armamento.

Las diligencias incluyeron requisas personales y notificaciones judiciales. La persona detenida no fue identificada públicamente y tampoco se precisó cuál habría sido su participación en el ataque.

El ataque ocurrió de madrugada en barrio Feria

El doble homicidio ocurrió alrededor de las 3.20 del sábado sobre calle Arenales. La intervención policial comenzó a partir de llamados que advertían sobre detonaciones dirigidas hacia un vehículo.

Cuando los efectivos llegaron, encontraron a Olmedo y Franco dentro del Fiat 147. Ambos presentaban heridas de arma de fuego y ya no tenían signos vitales.

En la investigación participaron las divisiones Investigaciones e Inteligencia Criminal y Homicidios, junto con comisarías y otras dependencias de la Policía de Entre Ríos. La Fiscalía de La Paz continúa con las actuaciones para esclarecer el ataque y determinar las responsabilidades.