Planificar las vacaciones de verano de 2027 implica presupuestar el alojamiento, uno de los gastos que más cambia según el destino. Una semana para cuatro adultos presenta referencias de US$497 en Salta capital y US$1.828 en Villa La Angostura.

Entre ambos extremos aparecen otras ciudades patagónicas con tarifas superiores a los US$1.000 semanales. Las opciones del norte relevadas, en cambio, se ubican cerca de los US$500 para una estadía equivalente.

Los datos surgen de un relevamiento realizado el 16 de noviembre sobre 6.151 publicaciones de Airbnb. Se analizaron alojamientos completos para cuatro adultos entre el 23 y el 30 de enero: son precios publicados y no valores de operaciones concretadas.

Cuánto cuestan los alquileres en la Patagonia

Villa La Angostura encabeza la comparación, con una mediana de US$1.828 por siete noches. Esto significa que la mitad de las tarifas relevadas queda por debajo de ese valor y la otra mitad, por encima.

San Martín de los Andes presenta una referencia de US$1.122 semanales, mientras que Bariloche registra US$1.024. Las diferencias con Villa La Angostura superan los US$700 para el mismo período y cantidad de huéspedes.

Con el dólar de $1.575 utilizado en el estudio, esas estadías equivalen aproximadamente a $2.879.000, $1.767.000 y $1.613.000, respectivamente. La conversión es una referencia del relevamiento y no una cotización garantizada al momento de pagar.

Salta y Catamarca, entre las opciones más económicas

Salta capital tiene la menor mediana entre los destinos analizados, con US$497 por semana. Al tipo de cambio empleado en el informe, representa unos $783.000 para alojar a cuatro personas.

Catamarca capital registra US$504 por siete noches y Gran Mendoza, US$536. Estos importes corresponden únicamente al alojamiento y no incluyen transporte, comidas ni actividades durante las vacaciones.

El tamaño de la propiedad también modifica el presupuesto. En Salta, Catamarca y Mendoza aparecen departamentos pequeños desde US$410 semanales, mientras que en Villa La Angostura la mediana llega a US$2.800 para unidades de tres o más dormitorios.

Qué muestra la disponibilidad para enero

Villa La Angostura presenta el mayor porcentaje de noches bloqueadas en la primera quincena de enero, con un 71%. En Bariloche el indicador es del 52% y en San Martín de los Andes, del 48%, según los calendarios consultados.

Salta registra un 25% de noches bloqueadas y Catamarca, un 10%. Ese indicador no equivale necesariamente a ocupación confirmada, ya que un propietario también puede cerrar fechas por motivos distintos de una reserva.

Para organizar las vacaciones, conviene comparar alojamientos con prestaciones equivalentes y verificar el importe final, las condiciones de cancelación y los cargos adicionales. Los precios relevados funcionan como una orientación y pueden cambiar según la fecha de consulta y la disponibilidad.