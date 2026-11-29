Dos hombres fueron detenidos después de una gresca entre dos familias en calle Ameghino. Durante la intervención, la Policía secuestró un arma de fabricación casera, cartuchos y una cuchilla.

El episodio motivó un pedido de asistencia por una pelea en el sector. Al llegar, los efectivos encontraron a varias personas que discutían y se enfrentaban en un pasillo.

Según la información policial, una de las personas damnificadas manifestó que había sido amenazada en su domicilio. Su relato permitió orientar la intervención hacia dos hombres que se encontraban en el lugar.

La denuncia por amenazas con armas

De acuerdo con ese testimonio, un vecino habría llegado hasta la vivienda con un arma de fuego de fabricación casera. Lo acompañaba otro individuo que, según la misma declaración, portaba una cuchilla.

Cuando advirtieron la presencia de los agentes, ambos ingresaron a una vivienda precaria. Allí fueron demorados por el personal que había acudido ante la gresca.

Uno de los hombres llevaba una bolsa con los elementos presuntamente utilizados durante el episodio. Los efectivos procedieron a secuestrarlos en el marco de la actuación por el conflicto entre las familias.

Qué elementos incautaron los efectivos

Entre los objetos había un arma de fuego no convencional, de fabricación casera, apta para cartuchos calibre 12. También encontraron tres cartuchos calibre 16 y uno calibre 12.

El secuestro incluyó una cuchilla de mango blanco y hoja metálica, una mochila azul y negra y un estuche negro para anteojos de sol. Esos elementos fueron detallados en el parte sobre el procedimiento.

Los dos hombres quedaron detenidos y fueron trasladados a la Alcaidía. La intervención se produjo después del aviso por la gresca entre las familias y de la denuncia de amenazas realizada en el lugar.