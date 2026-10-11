Choque fatal en Panamericana: el conductor tenía 21 años, dio positivo de alcoholemia y acumulaba 24 infracciones

Un choque fatal en la autopista Panamericana dejó un hombre de 48 años muerto y un conductor de 21 años detenido, luego de que una camioneta embistiera desde atrás a un automóvil durante la madrugada del sábado. El siniestro ocurrió en el Acceso Norte, a la altura de San Isidro, y uno de los vehículos terminó incendiado.

Según confirmaron fuentes policiales a Clarín, el joven que conducía la camioneta dio positivo en el test de alcoholemia, con 1,05 gramos de alcohol por litro de sangre. Además, se constató que el vehículo involucrado registraba 24 infracciones previas por exceso de velocidad.

La víctima fatal fue identificada como Luis Candelario Álvarez, de 48 años, quien conducía un Honda Civic gris. Por su parte, el joven de 21 años, identificado como Augusto S., quedó aprehendido e imputado por homicidio culposo, mientras la Justicia investiga las circunstancias del hecho.

Cómo ocurrió el choque fatal en Panamericana

El siniestro vial se produjo alrededor de las 6 de la mañana del sábado, en el kilómetro 15,5 de la autopista Panamericana, a la altura de la calle Dorrego.

De acuerdo con la información preliminar de los investigadores, una camioneta Honda HR-V blanca, conducida por el joven de 21 años, impactó contra la parte trasera de un Honda Civic gris.

El automóvil de la víctima se encontraba detenido sobre la autopista al momento de la colisión, aunque todavía no se informaron las razones por las que permanecía en ese lugar.

Como consecuencia de la violencia del impacto, Álvarez salió despedido del vehículo por la puerta del conductor.

Los investigadores analizan si llevaba colocado el cinturón de seguridad, aunque esa circunstancia todavía no fue confirmada oficialmente.

Después del choque, el Honda Civic terminó contra la divisoria de hormigón de la autopista, mientras que la camioneta sufrió un incendio.

La camioneta se incendió después del impacto

La colisión provocó importantes daños en ambos vehículos y desencadenó una situación de riesgo adicional cuando la Honda HR-V comenzó a incendiarse.

Según la reconstrucción inicial, el conductor de la camioneta consiguió salir antes de que las llamas se extendieran por el vehículo.

Posteriormente, el joven fue sometido a un control de alcoholemia que arrojó resultado positivo.

El examen determinó que tenía 1,05 gramos de alcohol por litro de sangre, una concentración superior al límite permitido para conducir en la provincia de Buenos Aires, donde rige la tolerancia cero.

Después del procedimiento, el conductor fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.

Hasta el momento, no se informaron las causas específicas que desencadenaron la colisión ni la velocidad exacta a la que circulaba la camioneta.

El conductor tenía 24 infracciones por exceso de velocidad

Uno de los datos que surgieron durante la investigación fue el historial de infracciones asociado al vehículo involucrado en el siniestro.

Según la información difundida, la camioneta Honda HR-V registraba 24 infracciones previas por exceso de velocidad.

Este antecedente fue incorporado a los datos conocidos sobre el episodio, aunque no se precisó si todas las infracciones habían sido cometidas por el conductor de 21 años.

Por ese motivo, corresponde diferenciar el historial del vehículo de las responsabilidades personales que deberán establecerse durante la investigación.

La existencia de esas infracciones tampoco permite determinar por sí sola la velocidad a la que circulaba la camioneta al momento del choque.

Ese aspecto deberá ser esclarecido mediante las pericias accidentológicas y el análisis de los elementos reunidos en el lugar.

Quién era la víctima del choque

El hombre fallecido fue identificado como Luis Candelario Álvarez, de 48 años, quien se encontraba al volante del Honda Civic gris.

Según la reconstrucción preliminar, el automóvil estaba detenido sobre la autopista cuando recibió el impacto desde atrás.

La fuerza de la colisión provocó que su conductor saliera despedido del habitáculo y sufriera lesiones fatales.

Los investigadores intentan determinar por qué el vehículo permanecía detenido y si existieron otras circunstancias que contribuyeron al desenlace.

Hasta el momento, no trascendieron mayores detalles sobre la víctima ni sobre los motivos de su detención en la calzada.

El joven quedó detenido e imputado por homicidio culposo

La investigación judicial quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Vicente López Oeste, encabezada por el fiscal Gastón Larramendi.

Tras conocer las primeras actuaciones policiales y el resultado del control de alcoholemia, el fiscal dispuso la aprehensión del conductor de 21 años.

El joven fue imputado por el delito de homicidio culposo, figura penal vinculada con la producción de una muerte sin intención de causarla, en este caso en el contexto de un siniestro vial.

La investigación deberá establecer la mecánica del choque, las condiciones en las que circulaban ambos vehículos y la posible incidencia del consumo de alcohol.

También será necesario determinar la velocidad de desplazamiento de la camioneta y analizar las demás circunstancias que pudieron contribuir al impacto.

La calificación legal podrá ser evaluada por la Justicia a medida que se incorporen nuevos elementos al expediente.