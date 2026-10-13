Detuvieron en Perú al tío de “Pequeño J”, buscado por el triple crimen de Florencio Varela

Luis Alan Valverde Rodríguez, conocido como “Papá” y tío de Pequeño J, fue detenido en Lima, Perú, en el marco de la investigación por el triple crimen de Florencio Varela. La Justicia argentina lo buscaba como presunto jefe de la organización narco vinculada con los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

La captura se concretó el lunes 12 de octubre por la tarde en Santa María de Huachipa, cerca de una sucursal del centro bancario Compartamos. Al momento del procedimiento, el sospechoso circulaba con documentación a nombre de un ciudadano peruano.

Según la información del caso, utilizaba la identidad de Miguel Gerardo Celestino Timana, una persona registrada en el sistema de identificación de ese país. Tras su arresto, fue trasladado a dependencias de Interpol Perú.

Cómo localizaron al sospechoso

La ubicación del hombre fue resultado de tareas de inteligencia, vigilancia y seguimiento. Para localizarlo, los investigadores utilizaron fuentes humanas y herramientas electrónicas.

La búsqueda nacional e internacional había sido ordenada en septiembre por el Juzgado Federal N.º 2 de Morón, a cargo de Jorge Rodríguez. El magistrado investiga el presunto papel de Valverde Rodríguez dentro de la estructura criminal relacionada con el caso.

Papá y Pequeño J.

De acuerdo con la hipótesis judicial, el tío de Pequeño J habría intervenido en la organización de la logística, la adquisición de estupefacientes y la administración de cobros. Esas funciones son parte de las responsabilidades que se busca esclarecer en el expediente.

Los vínculos investigados dentro de la organización

Una de las declaraciones incorporadas a la causa corresponde a Celeste Magalí González Guerrero, imputada que aportó información a los investigadores. La mujer señaló a Abel Josuel Taya Humpire como supuesto custodio de “Papá”.

Valverde Rodríguez es tío de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, acusado de intervenir en los asesinatos. La pesquisa también comprende a familiares y presuntos colaboradores que habrían desempeñado diferentes tareas dentro de la red.

Entre los sospechosos alcanzados por pedidos de captura figuran Kevin Manuel Valverde Urtecho, conocido como “Rulos”, y Taya Humpire. La investigación ya reúne más de una docena de imputados y busca establecer la participación de cada uno.

Argentina iniciará el trámite de extradición

Los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez ocurrieron el 19 de septiembre de 2025 en una vivienda de Villa Vatteone, en Florencio Varela. Desde entonces, se realizaron múltiples detenciones y se incorporaron elementos para reconstruir el móvil del ataque.

Tras la captura en Lima, el Ministerio de Seguridad Nacional anunció que iniciará el procedimiento de extradición. El objetivo es trasladar a Valverde Rodríguez a la Argentina para que quede a disposición de los tribunales que investigan el caso.

El detenido deberá responder por las acusaciones formuladas en el expediente, mientras la Justicia continúa reconstruyendo la estructura de la presunta organización. Su eventual responsabilidad en los hechos será determinada durante el proceso judicial.