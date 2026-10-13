Fuerte choque entre dos camionetas en Concordia dejó importantes daños materiales

Choque entre dos camionetas en Concordia: no hubo heridos.

Un fuerte choque entre dos camionetas en Concordia provocó importantes daños materiales en la intersección de calles Chabrillón y San Juan. El siniestro vial ocurrió hoy alrededor del mediodía e involucró a una Toyota Hilux y una Chevrolet S10, cuyos ocupantes resultaron ilesos pese a la magnitud del impacto.

De acuerdo con la información publicada por Concordia Policiales, que estuvo presente en el lugar, la Chevrolet S10 circulaba por calle San Juan en sentido sur-norte, mientras que la Toyota Hilux transitaba por Chabrillón en dirección este-oeste. Ambos vehículos coincidieron en la intersección, donde se produjo la colisión.

(Concordia Policiales)

Por causas que todavía se intentan establecer, las camionetas impactaron en la mencionada esquina y sufrieron importantes destrozos en sus carrocerías. La violencia del choque motivó la intervención del personal de la Dirección de Tránsito, que acudió al lugar para realizar las actuaciones correspondientes.

Tres personas viajaban en las camionetas

Según pudo conocer el medio concordiense, en la Toyota Hilux se trasladaba una sola persona, mientras que en la Chevrolet S10 viajaban dos ocupantes al momento del accidente.

A pesar de los daños materiales registrados en ambos rodados, ninguna de las tres personas involucradas sufrió lesiones, por lo que el siniestro no dejó heridos.

El personal de la Dirección de Tránsito intervino en el lugar del hecho, mientras se busca determinar cómo ocurrió la colisión entre las dos camionetas.

Investigan las circunstancias del accidente

Hasta el momento, no se informaron oficialmente las causas que provocaron el choque ni se establecieron responsabilidades entre los conductores involucrados.

La mecánica del siniestro deberá determinarse a partir de las actuaciones correspondientes y de los elementos que permitan reconstruir lo sucedido.

El episodio dejó como saldo importantes daños materiales en ambos vehículos, aunque afortunadamente no hubo que lamentar personas lesionadas.