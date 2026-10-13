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Choque en cadena entre cuatro autos en avenida Ramírez y Pasteur de Paraná: no hubo heridos

Cuatro vehículos protagonizaron un choque en cadena alrededor del mediodía, en Paraná. Una bebé viajaba en uno de los autos y resultó ilesa. El conductor de otro rodado manifestó algunas dolencias. Personal de Comisaría Segunda trabaja para establecer cómo ocurrió el siniestro.

13 de Octubre de 2026
Choque en cadena en Paraná: cuatro autos involucrados.
Choque en cadena en Paraná: cuatro autos involucrados. Foto: (Elonce)

REDACCIÓN ELONCE

Cuatro vehículos protagonizaron un choque en cadena alrededor del mediodía, en Paraná. Una bebé viajaba en uno de los autos y resultó ilesa. El conductor de otro rodado manifestó algunas dolencias. Personal de Comisaría Segunda trabaja para establecer cómo ocurrió el siniestro.

Un choque en cadena en Paraná involucró a cuatro vehículos en la intersección de avenida Ramírez y calle Pasteur. El siniestro vial se registró este martes alrededor del mediodía y motivó la intervención de personal policial de Comisaría Segunda, que trabaja en el lugar para determinar las circunstancias del hecho.

 

De acuerdo con la información recabada en el lugar por Elonce, el último vehículo involucrado, un Volkswagen Gol gris habría impactado desde atrás contra un Renault Logan, desencadenando una sucesión de colisiones. El primer automóvil involucrado, que sufrió los menores daños, ya se había retirado de la escena.

 

El Renault Logan resultó el vehículo más afectado, con importantes destrozos tanto en su parte delantera como trasera. Además, se observó que el Volkswagen Gol había quedado trabado debajo del Logan y presentaba pérdida de líquidos como consecuencia del fuerte impacto.

(Elonce)
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En principio, no se reportaron personas heridas de gravedad y los ocupantes manifestaron encontrarse bien. Sin embargo, el conductor del Renault Logan señaló que presentaba algunas dolencias, por lo que se evaluaba la necesidad de solicitar una ambulancia para su atención.

 

 

Una bebé viajaba en uno de los vehículos

 

Uno de los automóviles involucrados era un Honda que trasladaba a una bebé en el asiento trasero. Afortunadamente, la menor resultó ilesa y sus ocupantes manifestaron encontrarse bien.

 

(Elonce)
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Por otra parte, el conductor del Renault Logan señaló que presentaba algunas dolencias, aunque todavía se evaluaba la necesidad de solicitar una ambulancia.

 

Personal de Comisaría Décima acudió inicialmente al lugar y posteriormente llegó Comisaría Segunda, correspondiente a la jurisdicción, para intervenir y recabar información sobre lo sucedido.

 

(Elonce)
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Investigan las causas del choque en cadena

 

La conductora del primer vehículo relató que circulaba despacio y que no había frenado antes de sentir repentinamente el impacto.

 

Una posible distracción al volante es una de las hipótesis preliminares, aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre las causas del siniestro.

 

El choque ocurrió en una avenida con intenso tránsito y sistema de onda verde. La Policía continúa investigando las circunstancias del hecho para determinar cómo se produjo la colisión.

 

Choque en cadena entre cuatro autos en Av. Ramírez y Pasteur

Temas:

Accidente Autos Choque en cadena Avenida Ramírez siniestro vial
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