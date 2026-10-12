El motociclista que protagonizó un fuerte choque en Paraná sufrió fracturas de tibia y peroné en la pierna derecha, según confirmó el comisario Daniel Mendoza, de la Comisaría 16ª, en diálogo con Elonce. Se trata de un hombre de 30 años que fue trasladado al Hospital San Martín después de la colisión ocurrida este lunes por la tarde en la intersección de 1º de Mayo y Los Jacarandaes, en barrio San Agustín.

El accidente, que quedó registrado por una cámara de seguridad, ocurrió alrededor de las 17 y generó preocupación por la violencia del impacto. Si bien inicialmente solo se había informado que el motociclista presentaba lesiones y había sido hospitalizado, la Policía confirmó posteriormente que sufrió fracturas consideradas de carácter grave.

“Presentó fractura de tibia y peroné, en la pierna derecha, se le colocó el yeso correspondiente y se retiró de alta médica”, precisó Mendoza sobre el estado de salud del motociclista, identificado por su apellido Franco.

Qué informó la Policía sobre las lesiones

El funcionario explicó que, tras recibir un llamado al 911, efectivos policiales acudieron al lugar y encontraron al conductor de la motocicleta con heridas visibles, por lo que solicitaron asistencia sanitaria.

“Una ambulancia de 107 se hace presente y traslada a esta persona hacia el Hospital San Martín con dolores y golpes evidentes. Posteriormente, minutos más tarde, tomamos conocimiento mediante la gente del destacamento del Hospital San Martín que esta persona habría sufrido lesiones de carácter grave”, relató.

Tras ser examinado por los profesionales médicos, se confirmó que el joven presentaba fracturas en dos huesos de la pierna derecha. Luego de recibir la inmovilización correspondiente, pudo retirarse del establecimiento sanitario. En cuanto al otro involucrado, Mendoza confirmó que el automóvil Chevrolet era conducido por un hombre de 49 años que no sufrió lesiones.

Las imágenes del choque serán incorporadas a la investigación

El comisario también informó que, debido a la gravedad de las lesiones, se dio intervención a la Fiscalía de turno y trabajó personal de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

“Se tomaron testimonios en el lugar y, como ya es de público conocimiento, trascendieron tanto imágenes como videos de lo que fue el accidente, así que eso es material probatorio que será incorporado a la causa judicial”, señaló Mendoza.

Según precisó, la motocicleta circulaba por 1º de Mayo de oeste a este, mientras que el automóvil lo hacía por Los Jacarandaes de sur a norte. Las circunstancias del impacto y las eventuales responsabilidades serán determinadas en el marco de la investigación.