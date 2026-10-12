Un auto chocó una puntera tras una mala maniobra en avenida Ramírez

Un automóvil quedó suspendido sobre un divisor vial en avenida Ramírez, en Paraná, luego de que su conductor realizara una maniobra incorrecta al intentar doblar desde calle Uruguay. El siniestro ocurrió durante la noche del lunes y, afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, detallaron fuentes policiales.

Según la información policial, el vehículo involucrado fue un Toyota Corolla conducido por un hombre de 67 años, quien circulaba por calle Uruguay en sentido oeste-este. Al llegar a la intersección con avenida Ramírez, intentó girar hacia el norte.

Sin embargo, durante la maniobra, la rueda delantera izquierda impactó contra la puntera del divisor vial ubicado en la avenida. Como consecuencia del choque, el automóvil quedó montado y suspendido sobre la estructura, sin poder continuar su marcha.

Intervino la Policía para retirar el vehículo

Tras el incidente, personal policial acudió al lugar para intervenir y asistir en el retiro del rodado, que había quedado inmovilizado sobre el separador de tránsito.

Los efectivos lograron desplazar el Toyota Corolla y ubicarlo junto al cordón de avenida Ramírez, donde permaneció a la espera de que su propietario pudiera resolver los daños ocasionados por el impacto.

Pese a las características del siniestro, el conductor de 67 años resultó ileso y no fue necesario disponer su traslado a un centro asistencial.