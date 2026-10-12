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Policiales Siniestro vial en Paraná

Video muestra el momento en el que se produce choque y vuelco de conductor alcoholizado

Elonce accedió al video del choque y vuelco ocurrido este lunes feriado en calle Maciá de Paraná. Un conductor de 34 años perdió el control de su Peugeot 207, impactó contra una columna de alumbrado público y terminó volcado. El test de alcoholemia fue positivo.

12 de Octubre de 2026
Chocó y volcó en Paraná con alcoholemia positiva
Chocó y volcó en Paraná con alcoholemia positiva Foto: Policía de Entre Ríos

Elonce accedió al video del choque y vuelco ocurrido este lunes feriado en calle Maciá de Paraná. Un conductor de 34 años perdió el control de su Peugeot 207, impactó contra una columna de alumbrado público y terminó volcado. El test de alcoholemia fue positivo.

Un choque y vuelco en calle Maciá de Paraná quedó registrado en video, al que accedió Elonce. El siniestro vial ocurrió durante la mañana de este lunes feriado, cuando un automóvil Peugeot 207 impactó contra una columna de alumbrado público y terminó volcado sobre la calzada.

 

El vehículo era conducido por un hombre de 34 años, oriundo de Colonia Crespo, quien logró salir del habitáculo con asistencia del personal policial que intervino en el lugar.

Choc&oacute; y volc&oacute; en Paran&aacute; con alcoholemia positiva (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Chocó y volcó en Paraná con alcoholemia positiva (foto Policía de Entre Ríos)

Según se informó, el conductor manifestó que no presentaba lesiones y que no necesitaba atención médica.

El test de alcoholemia dio positivo

 

Tras el siniestro, se solicitó la presencia de personal de Tránsito Municipal para realizar las actuaciones correspondientes y practicar el control de alcoholemia.

 

El resultado del test fue positivo, aunque no se precisó la graduación de alcohol detectada.

 

Las autoridades realizaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del choque.

 

El video al que accedió Elonce muestra el momento en que el Peugeot 207 impacta contra la columna y termina volcado en calle Maciá.

Temas:

Paraná calle Maciá choque y vuelco video del accidente alcoholemia positiva
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