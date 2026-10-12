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Policiales Siniestro vial

Un auto protagonizó un vuelco detrás del club Paraná: el conductor dio positivo en alcoholemia

El vehículo quedó volcado antes de la intersección de Maciá con Ruperto Pérez. Por el momento, no se establecieron las causas del siniestro ni se informó sobre el estado de sus ocupantes.

12 de Octubre de 2026
Vuelco en calle Maciá.
Vuelco en calle Maciá.

El vehículo quedó volcado antes de la intersección de Maciá con Ruperto Pérez. Por el momento, no se establecieron las causas del siniestro ni se informó sobre el estado de sus ocupantes.

Un Peugeot 207 chocó contra una columna de alumbrado público y protagonizó un vuelco durante la mañana de este lunes 12 de octubre en Paraná. El conductor dio positivo en el control de alcoholemia realizado después del siniestro.

 

El hecho ocurrió en calle Maciá, antes de su intersección con Ruperto Pérez. El sector está ubicado detrás de la cancha del Club Paraná.

 

 

Personal policial intervino en el lugar, donde el automóvil había quedado volcado tras la colisión. Las circunstancias que provocaron el choque todavía no fueron establecidas.

 

El conductor salió con asistencia policial

 

Al volante iba un hombre de 34 años, oriundo de Colonia Crespo. Los efectivos lo ayudaron a salir del vehículo después del impacto.

 

Una vez fuera del automóvil, manifestó que no presentaba lesiones. También indicó que no necesitaba atención médica.

La información sobre su condición corresponde a lo expresado por el propio conductor. No se comunicó una evaluación médica posterior al vuelco.

 

El control de alcoholemia fue positivo

 

La Policía solicitó la intervención de Tránsito Municipal de Paraná para realizar las actuaciones correspondientes y el control de alcoholemia.

La prueba arrojó resultado positivo. No se informó la graduación detectada ni las medidas adoptadas respecto del conductor o del automóvil.

 

El resultado del test se incorporó a las actuaciones del siniestro, aunque por el momento no se precisó qué ocasionó la colisión contra la columna y el posterior vuelco.

Temas:

Auto vuelco Paraná
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