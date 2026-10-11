Video: el momento en que un conductor alcoholizado chocó contra una verdulería en Concordia

El conductor manejaba con 1,87 gramos de alcohol y chocó contra una verdulería

Un automovilista perdió el control de su Fiat Palio, arrancó un cartel de señalización vial y terminó contra la estructura de una verdulería en Concordia. El siniestro ocurrió este domingo por la mañana en la esquina de Diamante y J. J. Sola. El conductor dijo que se había quedado dormido, pero el test de alcoholemia dio positivo y registró 1,87 gramos de alcohol por litro de sangre.

El accidente provocó daños materiales en el comercio, especialmente en una pared y un ventanal. Pese a la violencia del impacto, no se registraron personas lesionadas.

Cómo fue el choque contra la verdulería

Según la información policial, el conductor circulaba por calle Diamante en sentido sur-norte cuando, por motivos que se investigan, perdió el control del vehículo.

En su recorrido, el Fiat Palio subió a la vereda, arrancó un cartel de tránsito y terminó impactando contra la estructura de la verdulería ubicada en la esquina de Diamante y J. J. Sola.

Tras el choque, el automovilista habría manifestado que se quedó dormido al volante. Sin embargo, las circunstancias del siniestro quedaron bajo investigación.

El test de alcoholemia dio positivo

Personal de la Comisaría Cuarta intervino en el lugar, mientras que agentes de Tránsito Municipal realizaron el control de alcoholemia al conductor.

El resultado fue de 1,87 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que supera ampliamente el límite de tolerancia cero vigente para conducir vehículos.

Ante el resultado positivo, las autoridades procedieron a retener el Fiat Palio y realizaron las actuaciones correspondientes por el siniestro y la infracción de tránsito.

Aunque el impacto ocasionó daños en la señalización vial y en el frente del comercio, no hubo personas heridas.