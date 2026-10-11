Hallaron en Las Toninas el cuerpo de uno de los kayakistas desaparecidos hace 20 días

El cuerpo de Oscar Barbero, uno de los dos kayakistas desaparecidos en el mar frente a Santa Teresita, fue hallado en una playa de Las Toninas, en la costa bonaerense. La identificación se realizó a partir de las pertenencias que llevaba la víctima, reconocidas por su hija.

El hallazgo se produjo el sábado 10 de octubre, cuando Defensa Civil alertó a Prefectura Naval Argentina sobre la presencia de un cuerpo sin vida en la zona de calle 4 y la playa. Los restos fueron trasladados a la morgue de Mar de Ajó para las actuaciones correspondientes.

Las pertenencias que permitieron identificarlo

Entre los objetos encontrados junto al cuerpo había un llavero con referencias al club Racing y a la Virgen de Luján, una llave de un vehículo de la marca Chery y un teléfono celular Motorola guardado en el bolsillo del pantalón.

Camila Barbero, hija del hombre desaparecido, reconoció esos elementos como pertenecientes a su padre. La mujer fue contactada por las autoridades y se presentó en la Comisaría Sexta de Las Toninas junto a otros familiares durante la madrugada del domingo.

Debido al avanzado estado de descomposición de los restos, se dispuso la realización de una autopsia en la morgue del paraje Pavón. La investigación había comenzado bajo la carátula de averiguación de causales de muerte y las actuaciones fueron incorporadas al expediente que investiga la desaparición de los dos navegantes.

La desaparición de los dos kayakistas

Oscar Barbero, de 64 años, y Félix Mendieta, de 43, habían ingresado al mar en kayak el lunes 21 de septiembre, frente a Santa Teresita. Antes de salir, ambos habían pasado por una dependencia de Prefectura Naval Argentina, donde fueron advertidos sobre las condiciones meteorológicas adversas y la imposibilidad de navegar.

Sin embargo, los hombres decidieron salir al mar. Cerca de dos horas después, uno de ellos llamó para pedir auxilio y señaló que se encontraba en un kayak de color turquesa, frente a la calle 29 y a más de tres kilómetros de la costa, sin poder regresar a la playa.

A partir de ese aviso, se desplegó un operativo de búsqueda que involucró medios marítimos, aéreos y terrestres. Las tareas se extendieron por distintos sectores de la costa bonaerense, entre ellos Santa Teresita, Mar del Tuyú, Mar de Ajó y las inmediaciones del arroyo San Clemente.

Un amplio operativo de búsqueda

Prefectura desplegó motos de agua, embarcaciones, el guardacostas GC-26 Thompson y aeronaves para recorrer la zona. También participaron un avión de la Estación Aérea San Fernando, una aeronave de vigilancia marítima, el patrullero oceánico ARA Storni, un remolcador, buzos tácticos y pesqueros que colaboraron con los rastrillajes.

Las condiciones meteorológicas dificultaron las tareas desde el comienzo, con vientos superiores a los 20 nudos, ráfagas de hasta 45 nudos y olas de entre uno y dos metros de altura.

La superficie de búsqueda se amplió progresivamente hasta superar las 900 millas náuticas cuadradas. El operativo se había extendido durante varios días sin resultados positivos, hasta el hallazgo del cuerpo de Barbero en Las Toninas.

Por el momento, continúa la investigación para establecer las circunstancias de la muerte, mientras sigue sin conocerse el paradero de Félix Mendieta.