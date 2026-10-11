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Policiales En barrio Lomas del Mirador II

Intentó escapar de la Policía con una pistola cargada y terminó detenido en Paraná

Un joven de 23 años fue detenido en barrio Lomas del Mirador II, en Paraná, tras intentar escapar de la Policía. Durante la huida, quiso descartarse de un morral que contenía una pistola Bersa calibre .22 con ocho cartuchos

11 de Octubre de 2026
Intentó escapar con una pistola cargada y fue detenido.
Intentó escapar con una pistola cargada y fue detenido. Foto: (PER).

REDACCIÓN ELONCE

Un joven de 23 años fue detenido en barrio Lomas del Mirador II, en Paraná, tras intentar escapar de la Policía. Durante la huida, quiso descartarse de un morral que contenía una pistola Bersa calibre .22 con ocho cartuchos

Un joven de 23 años fue detenido con una pistola cargada durante la noche del sábado en el barrio Lomas del Mirador II, de Paraná. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría 12ª, quienes patrullaban preventivamente la zona.

Según informaron fuentes policiales, el sospechoso cambió repentinamente de dirección al advertir la presencia de los uniformados e intentó escapar a pie. Tras un breve seguimiento, los agentes lograron interceptarlo. Durante la huida, el joven intentó desprenderse de un morral que llevaba consigo.

 

Secuestraron una pistola y un celular

 

Al revisar el bolso en presencia de un testigo, los efectivos encontraron una pistola Bersa calibre .22, con ocho cartuchos en su cargador, indicaron fuentes policiales.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, el sospechoso fue detenido y trasladado a Alcaidía. Además, se secuestraron el arma de fuego y un teléfono celular.

 

En el procedimiento intervino personal de Policía Científica, con colaboración de la División 911.

Temas:

Paraná Arma Detenido
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