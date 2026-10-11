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Policiales Siniestro vial

Dijo que se quedó dormido, arrancó un cartel vial y chocó contra una verdulería: tenía 1,87 de alcohol en sangre

Un automovilista perdió el control de su vehículo, subió a la vereda y terminó impactando contra un comercio en Concordia. Arrancó un cartel de tránsito y provocó daños materiales. El test de alcoholemia dio positivo y le retuvieron el auto.

11 de Octubre de 2026
Positivo de alcoholemia.
Positivo de alcoholemia.

Un automovilista perdió el control de su vehículo, subió a la vereda y terminó impactando contra un comercio en Concordia. Arrancó un cartel de tránsito y provocó daños materiales. El test de alcoholemia dio positivo y le retuvieron el auto.

Un conductor chocó contra una verdulería en Concordia y dio positivo en el test de alcoholemia, con un resultado de 1,87 gramos de alcohol por litro de sangre. El siniestro vial ocurrió durante la mañana de este domingo, en la intersección de calles Diamante y J. J. Sola, donde intervino personal de Comisaría Cuarta.

 

Según la información policial, el hombre circulaba a bordo de un Fiat Palio por calle Diamante, en sentido sur-norte, cuando perdió el control del vehículo. De acuerdo con lo manifestado inicialmente, el conductor habría señalado que se quedó dormido al volante, circunstancia que todavía es materia de investigación.

Como consecuencia de la maniobra, el automóvil subió a la vereda, arrancó un cartel de señalización vial y terminó impactando contra la estructura de una verdulería ubicada en esa esquina. El choque provocó daños en una pared y en un ventanal del establecimiento comercial.

 

Dio positivo en el test de alcoholemia

 

Tras el siniestro, personal de Tránsito Municipal acudió al lugar y realizó el correspondiente control de alcoholemia al automovilista.

 

El resultado fue positivo, con 1,87 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que supera ampliamente el límite de tolerancia cero vigente para la conducción de vehículos.

Ante esta situación, las autoridades procedieron a la retención del Fiat Palio, mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que ocurrió el choque.

No hubo personas lesionadas

 

A pesar de los daños ocasionados en el comercio y en la señalización vial, no se registraron personas lesionadas como consecuencia del impacto.

Los efectivos policiales realizaron las primeras diligencias en el lugar, mientras que el personal municipal intervino en las actuaciones relacionadas con la infracción de tránsito.

Temas:

accidente de tránsito choque contra verdulería alcoholemia positiva Conductor alcoholizado
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