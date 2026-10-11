Secuestraron una carabina con mira telescópica por un caso de crueldad animal en el departamento Uruguay

La Policía de Caseros, departamento Uruguay, investiga un presunto caso de crueldad animal ocurrido este domingo, alrededor de las 14, en calle 21, entre 16 y 18. En el marco de las actuaciones, los efectivos secuestraron una carabina calibre .22 con mira telescópica.

La investigación se inició a partir del testimonio de una persona que escuchó una detonación y observó a un perro tendido sobre la vía pública. Según la denuncia, una camioneta gris que se retiraba del lugar embistió al animal herido antes de continuar su marcha.

Imagen de archivo

Ante la situación, la denunciante y otros vecinos acudieron a socorrer al perro, que permanece con vida y recibe atención mientras se recupera de las lesiones.

Secuestraron un arma durante la investigación

Tras la denuncia, intervino la Fiscalía de turno, a cargo del doctor Giles. A partir de las tareas investigativas, la Policía logró individualizar al presunto sospechoso, un hombre de 55 años domiciliado en la zona.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una carabina calibre .22 marca Winchester, equipada con mira telescópica y sin cartuchos en su interior.

El hombre quedó supeditado a la causa penal, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Nacional N.º 14.346, que establece sanciones para los actos de maltrato y crueldad contra los animales.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.