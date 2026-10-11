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Policiales Accidente de tránsito

Una motociclista resultó herida tras chocar con un auto y fue hospitalizada en Paraná

Una motociclista resultó herida tras un choque con un automóvil en la intersección de Ameghino y Acebal, en Paraná. La mujer sufrió una lesión en la pierna derecha y fue trasladada al Hospital San Martín.

11 de Octubre de 2026
Motociclista herida tras chocar con un auto en Paraná.
Motociclista herida tras chocar con un auto en Paraná. Foto: (Bomberos Voluntarios). 

REDACCIÓN ELONCE

Una motociclista resultó herida tras un choque con un automóvil en la intersección de Ameghino y Acebal, en Paraná. La mujer sufrió una lesión en la pierna derecha y fue trasladada al Hospital San Martín.

Una motociclista resultó herida tras chocar con un auto en Paraná y debió ser trasladada al Hospital San Martín. El siniestro vial ocurrió en la intersección de las calles Ameghino y Acebal, donde intervinieron Bomberos Voluntarios, personal sanitario y efectivos policiales.

 

Según informaron desde el Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná, una dotación acudió al lugar luego de recibir un llamado que alertaba sobre una persona lesionada.

(Bomberos Voluntarios de Paran&aacute;).
(Bomberos Voluntarios de Paraná).

Al arribar, los rescatistas encontraron a la mujer sobre la vereda. La víctima presentaba una lesión en el miembro inferior derecho, por lo que comenzaron inmediatamente las tareas de asistencia.

 

Trasladaron a la motociclista al Hospital San Martín

 

Los bomberos trabajaron de manera conjunta con profesionales del Servicio de Emergencias 107 para asistir y estabilizar a la paciente.

(Bomberos Voluntarios de Paran&aacute;).
(Bomberos Voluntarios de Paraná).

Posteriormente, la motociclista fue trasladada al Hospital San Martín, donde recibió atención médica por las lesiones sufridas durante el accidente.

 

En el operativo también participó personal policial de Comisaría Quinta. Hasta el momento, no trascendieron mayores precisiones sobre la mecánica del choque ni sobre el estado de salud de la mujer.

Temas:

Accidente Paraná Motociclista siniestro vial
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