Una motociclista resultó herida tras chocar con un auto y fue hospitalizada en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Una motociclista resultó herida tras un choque con un automóvil en la intersección de Ameghino y Acebal, en Paraná. La mujer sufrió una lesión en la pierna derecha y fue trasladada al Hospital San Martín.
Una motociclista resultó herida tras chocar con un auto en Paraná y debió ser trasladada al Hospital San Martín. El siniestro vial ocurrió en la intersección de las calles Ameghino y Acebal, donde intervinieron Bomberos Voluntarios, personal sanitario y efectivos policiales.
Según informaron desde el Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná, una dotación acudió al lugar luego de recibir un llamado que alertaba sobre una persona lesionada.
Al arribar, los rescatistas encontraron a la mujer sobre la vereda. La víctima presentaba una lesión en el miembro inferior derecho, por lo que comenzaron inmediatamente las tareas de asistencia.
Trasladaron a la motociclista al Hospital San Martín
Los bomberos trabajaron de manera conjunta con profesionales del Servicio de Emergencias 107 para asistir y estabilizar a la paciente.
Posteriormente, la motociclista fue trasladada al Hospital San Martín, donde recibió atención médica por las lesiones sufridas durante el accidente.
En el operativo también participó personal policial de Comisaría Quinta. Hasta el momento, no trascendieron mayores precisiones sobre la mecánica del choque ni sobre el estado de salud de la mujer.