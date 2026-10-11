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Policiales Accidente de tránsito en intersección de calles

Una mujer fue hospitalizada tras un choque entre dos autos en una avenida de Paraná

Un choque entre dos automóviles ocurrió en la intersección de avenida de las Américas y Del Barco Centenera, en Paraná. Una mujer resultó lesionada y debió ser trasladada al Hospital San Martín. Intervinieron Bomberos Voluntarios y personal del 107.

11 de Octubre de 2026
Choque entre dos autos en Paraná: una mujer hospitalizada.
Choque entre dos autos en Paraná: una mujer hospitalizada. Foto: (Bomberos Voluntarios).

REDACCIÓN ELONCE

Un choque entre dos automóviles ocurrió en la intersección de avenida de las Américas y Del Barco Centenera, en Paraná. Una mujer resultó lesionada y debió ser trasladada al Hospital San Martín. Intervinieron Bomberos Voluntarios y personal del 107.

Choque entre dos autos en Paraná. Una mujer fue hospitalizada tras un choque entre dos automóviles ocurrido en la intersección de avenida de las Américas y Del Barco Centenera, en Paraná.

El accidente motivó la intervención de Bomberos Voluntarios y del Servicio de Emergencias 107, que asistieron a la persona lesionada.

(Bomberos Voluntarios).
(Bomberos Voluntarios).

Según informaron desde el Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios Paraná, una dotación acudió al lugar tras recibir un aviso por el siniestro vial. Al arribar, los efectivos constataron que una mujer presentaba lesiones y necesitaba atención médica.

Los bomberos brindaron asistencia y contención a la víctima mientras aguardaban la llegada de los profesionales sanitarios.

(Bomberos Voluntarios).
(Bomberos Voluntarios).

 

Trasladaron a la mujer al Hospital San Martín

 

Una vez en el lugar, el personal del Servicio de Emergencias 107 continuó con la atención de la paciente y realizó las tareas necesarias para estabilizarla, señalaron desde Bomberos Voluntarios en su reporte.

(Bomberos Voluntarios).
(Bomberos Voluntarios).

Posteriormente, la mujer fue trasladada al Hospital San Martín, donde quedó bajo atención médica para evaluar las lesiones sufridas.

Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre la mecánica del choque ni sobre la gravedad de las heridas.

Temas:

Accidente Avenida de las Américas Paraná
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