Una mujer fue hospitalizada tras un choque entre dos autos en una avenida de Paraná

Choque entre dos autos en Paraná. Una mujer fue hospitalizada tras un choque entre dos automóviles ocurrido en la intersección de avenida de las Américas y Del Barco Centenera, en Paraná.

El accidente motivó la intervención de Bomberos Voluntarios y del Servicio de Emergencias 107, que asistieron a la persona lesionada.

(Bomberos Voluntarios).

Según informaron desde el Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios Paraná, una dotación acudió al lugar tras recibir un aviso por el siniestro vial. Al arribar, los efectivos constataron que una mujer presentaba lesiones y necesitaba atención médica.

Los bomberos brindaron asistencia y contención a la víctima mientras aguardaban la llegada de los profesionales sanitarios.

(Bomberos Voluntarios).

Trasladaron a la mujer al Hospital San Martín

Una vez en el lugar, el personal del Servicio de Emergencias 107 continuó con la atención de la paciente y realizó las tareas necesarias para estabilizarla, señalaron desde Bomberos Voluntarios en su reporte.

(Bomberos Voluntarios).

Posteriormente, la mujer fue trasladada al Hospital San Martín, donde quedó bajo atención médica para evaluar las lesiones sufridas.

Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre la mecánica del choque ni sobre la gravedad de las heridas.