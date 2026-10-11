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Un auto se incendió por completo en la Ruta Provincial 2, cerca de Chajarí

El Volkwagen Scirocco circulaba desde Los Conquistadores, departamento Federación, hacia Chajarí cuando ocurrió el incidente. Las llamas consumieron la totalidad del rodado.

11 de Octubre de 2026
Las llamas consumieron la totalidad del vehículo
Las llamas consumieron la totalidad del vehículo Foto: Diario Río Uruguay

El Volkwagen Scirocco circulaba desde Los Conquistadores, departamento Federación, hacia Chajarí cuando ocurrió el incidente. Las llamas consumieron la totalidad del rodado.

Un Volkswagen Scirocco quedó totalmente destruido por el fuego este domingo al mediodía, en el tramo que une Los Conquistadores con Chajarí. Los dos ocupantes, de 46 y 42 años, resultaron ilesos.

 

Un automóvil se incendió por completo este domingo alrededor de las 13:30 en la Ruta Provincial 2, a unos 500 metros de la capilla Baimán, en cercanías de Los Conquistadores, en el departamento Federación, publicó Diario Río Uruguay.

 

El vehículo involucrado fue un Volkswagen Scirocco, que circulaba por el tramo que conecta esa localidad con Chajarí cuando se desató el fuego. Las llamas consumieron la totalidad del rodado y provocaron daños materiales totales.

Captura de imagen. Diario R&iacute;o Uruguay
Captura de imagen. Diario Río Uruguay

 

Según informó la Policía, en el automóvil viajaban dos personas mayores de edad, de 46 y 42 años, domiciliadas en Zárate, provincia de Buenos Aires. Ambos se dirigían hacia Los Conquistadores cuando ocurrió el siniestro.

Investigan el origen del incendio

 

De acuerdo con la información policial, el fuego se habría iniciado a raíz de desperfectos mecánicos. Esta es la hipótesis preliminar sobre las causas del incendio.

Pese a la destrucción total del Volkswagen Scirocco, ninguno de los ocupantes sufrió lesiones. El episodio dejó únicamente daños materiales.

Temas:

incendio de auto Chajarí Ruta provincial 2
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