Impactante choque entre un auto y una moto en barrio San Agustín: un joven fue hospitalizado

Un impactante choque entre un auto y una motocicleta ocurrió este lunes feriado en barrio San Agustín, de Paraná, y dejó como saldo a un joven lesionado que debió ser trasladado a un hospital para recibir atención médica.

El siniestro vial se registró alrededor de las 17, en la intersección de las calles Primero de Mayo y Los Jacarandaes. Por circunstancias que todavía se investigan, ambos vehículos protagonizaron una colisión.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta sufrió lesiones y fue asistido por personal de emergencias, que posteriormente dispuso su traslado al centro de salud.

El choque quedó registrado en video

El momento de la colisión quedó registrado en una filmación que permite observar la secuencia del accidente y que acompaña esta publicación.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 16ª, personal de Accidentología de la Policía de Entre Ríos y un servicio de emergencias médicas.

Hasta el momento, no se informó oficialmente cuál es el estado de salud del motociclista, ni se precisaron las causas que provocaron el choque.

Las actuaciones correspondientes permitirán determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.