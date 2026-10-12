Es influencer cordobés uno de los detenidos con más de 38.000 pastillas en Ruta 14

Secuestro de más de 38.000 pastillas de Rohypnol en Ruta 14

Un influencer cordobés y otro hombre fueron detenidos este domingo con 38.005 comprimidos de Rohypnol durante un control sobre la Ruta Nacional 14, en el puesto caminero Paso Cerrito, en Entre Ríos. La sustancia estaba oculta en distintos sectores de un automóvil acondicionado para su transporte.

Los detenidos fueron identificados por sus iniciales como C. A. C. y M. A. K. S., ambos residentes de Villa Carlos Paz, Córdoba. Según la investigación, los comprimidos habrían ingresado desde Brasil y tendrían como posible destino esa ciudad.

Secuestro de más de 38.000 pastillas de Rohypnol en Ruta 14 (foto Gobierno de Entre Ríos)

De acuerdo con la información publicada por Concordia Policiales, los hombres circulaban en un Volkswagen Suran. Habían ingresado a Brasil el 29 de septiembre y regresaron a la Argentina el 10 de octubre, cuando fueron interceptados por personal policial.

Secuestraron más de 38.000 comprimidos de Rohypnol

Durante la inspección del vehículo, los efectivos encontraron 38.005 comprimidos de Rohypnol, distribuidas en 1.487 blísteres y 16 bolsas de nylon.

El procedimiento se realizó en el marco de una causa que tramita ante el Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la jueza Analía Ramponi, con intervención del secretario penal Alan Bergdolt.

Secuestro de más de 38.000 pastillas de Rohypnol en Ruta 14 (foto Gobierno de Entre Ríos)

Además de los comprimidos, la Policía secuestró el automóvil y tres teléfonos celulares, que quedaron a disposición de la Justicia.

La investigación busca determinar el origen de la sustancia, su destino y la posible participación de otras personas.

Secuestro de más de 38.000 pastillas de Rohypnol en Ruta 14 (foto Concordia Policiales)

Realizaron tres allanamientos en Villa Carlos Paz

Tras el procedimiento en la Ruta 14, la Justicia Federal ordenó tres allanamientos en domicilios de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba.

Los operativos contaron con la participación de la Policía de Entre Ríos, la División Unidad Operativa Federal Concordia y la División Unidad Operativa de Investigaciones Córdoba de la Policía Federal Argentina.

Secuestro de más de 38.000 pastillas de Rohypnol en Ruta 14 (foto Gobierno de Entre Ríos)

Durante las intervenciones se identificó a varias personas vinculadas con los imputados y se secuestraron dispositivos electrónicos y documentación relacionada con la investigación.

Los dos detenidos serán indagados este martes por la jueza Analía Ramponi.

Uno de los involucrados, identificado como M. A. K. S., es un influencer conocido en Córdoba y también se desempeña como director de marca en la industria de la moda.

Es influencer cordobés uno de los detenidos con más de 38.000 pastillas en Ruta 14

Qué es el Rohypnol y cuáles son sus efectos

El Rohypnol es el nombre comercial del flunitrazepam, un medicamento sedante que actúa sobre el sistema nervioso central. Su consumo puede provocar somnolencia, disminución de la coordinación, alteraciones de la conciencia y pérdida de memoria.

Secuestro de más de 38.000 pastillas de Rohypnol en Ruta 14 (foto Gobierno de Entre Ríos)

La sustancia también es conocida como “la droga del abuso sexual”, debido a que sus efectos incapacitantes y amnésicos pueden ser utilizados para facilitar agresiones sexuales.

Sin embargo, esa denominación no implica que los comprimidos secuestrados en este procedimiento estuvieran destinados a cometer ese tipo de delitos. La finalidad del presunto traslado continúa bajo investigación.

Antecedentes de secuestros en Concordia

El Juzgado Federal de Concordia ya intervino en investigaciones anteriores relacionadas con el Rohypnol. En 2025 y 2023 se realizaron otros procedimientos que permitieron secuestrar, respectivamente, casi 40.000 comprimidos y 52 kilos de esta sustancia, según los antecedentes consignados. Aquellas causas también incluyeron detenciones y allanamientos.