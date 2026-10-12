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Policiales Control vehicular en Crespo

Conducía una moto con 1,75 gramos de alcohol en sangre y fue interceptado en Crespo

Un motociclista fue interceptado en Crespo durante un control policial y el test de alcoholemia arrojó 1,75 gramos de alcohol por litro de sangre. El vehículo fue retenido y quedó a disposición del Juzgado de Faltas Municipal.

12 de Octubre de 2026
El operativo vehicular que terminó con el secuestro de una moto.
El operativo vehicular que terminó con el secuestro de una moto. Foto: FM Estación Plus Crespo.

Un motociclista fue interceptado en Crespo durante un control policial y el test de alcoholemia arrojó 1,75 gramos de alcohol por litro de sangre. El vehículo fue retenido y quedó a disposición del Juzgado de Faltas Municipal.

Un motociclista que conducía con 1,75 gramos de alcohol por litro de sangre fue interceptado durante un control vehicular realizado el sábado en la ciudad de Crespo. El procedimiento se desarrolló en inmediaciones de una estación de servicios ubicada sobre la Ruta Nacional 12, en barrio Jardín, y terminó con la retención del rodado.

 

 

Según informó FM Estación Plus Crespo, efectivos policiales realizaban tareas de rutina destinadas a verificar la documentación de motocicletas y conductores cuando advirtieron que uno de los motociclistas presentaba signos evidentes de ebriedad.

 

Ante esta situación, los uniformados solicitaron la intervención del personal de Tránsito Municipal, que utilizó un nuevo alómetro para efectuar una primera evaluación. El dispositivo detectó la presencia de alcohol, por lo que se avanzó con la prueba tradicional de alcoholemia.

 

El test confirmó un elevado nivel de alcohol

 

El examen realizado por los agentes municipales arrojó un resultado de 1,75 gramos de alcohol por litro de sangre, una graduación que supera ampliamente el límite permitido, teniendo en cuenta que en Entre Ríos rige la normativa de alcohol cero al volante.

 

 

Como consecuencia del resultado, las autoridades dispusieron la retención preventiva de la motocicleta, que quedó a disposición del Juzgado de Faltas Municipal para las actuaciones correspondientes.

 

Durante la misma jornada, otra motocicleta también fue retenida en Crespo por incumplimientos de las exigencias legales para circular. En total, fueron dos los rodados alcanzados por las medidas durante los controles del sábado.

Temas:

alcoholizado Motociclista Crespo
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