Violento intento de asalto a un abogado entrerriano: lo atacaron con un cuchillo y una piedra

Dos delincuentes ingresaron a la vivienda del abogado Gustavo Velzi, en San José, departamento Colón. El propietario y su yerno se resistieron al ataque y uno de ellos resultó herido. La Policía detuvo a dos sospechosos, uno de 16 años. VIDEO.
Un violento intento de asalto ocurrió durante la madrugada en la vivienda del abogado Gustavo Velzi, en la ciudad de San José, departamento Colón. Dos desconocidos ingresaron al inmueble y atacaron al propietario con un cuchillo y una piedra. Su yerno intervino para defenderlo y sufrió una herida cortante.
El hecho se registró minutos antes de las 6 en una propiedad ubicada sobre calle Malvinas Argentinas al 1300, entre Lavalle e Ituzaingó, publicó 03442.
Según relató el damnificado, las cámaras de seguridad permitieron advertir que dos intrusos habían ingresado por el fondo de la vivienda, después de saltar un tapial con rejas.
Atacaron al abogado y a su yerno
Al advertir la presencia de los desconocidos, Velzi salió al patio y se encontró con ambos sujetos. Uno de ellos llevaba un cuchillo de grandes dimensiones e intentó atacarlo.
El abogado logró defenderse a golpes de puño, pero el segundo individuo lo agredió con una piedra de considerable tamaño y lo golpeó en la espalda.
En ese momento, el yerno del propietario salió en su defensa y recibió una herida cortante por parte del agresor que portaba el arma blanca.
Tras el enfrentamiento, los dos intrusos escaparon por el mismo sector por el que habían ingresado.
Detuvieron a dos sospechosos
Luego del hecho, la víctima alertó a la Policía y aportó información sobre las características de los atacantes.
A partir de esos datos, los efectivos lograron detener a dos sospechosos: un adolescente de 16 años, oriundo de Córdoba, y un hombre mayor de edad, procedente de Concordia.
Según la información difundida, el detenido adulto registra antecedentes por una causa de tentativa de homicidio.
La investigación quedó a cargo del fiscal Alejandro Perroud, quien deberá determinar las responsabilidades de los involucrados.
La Justicia analiza las medidas a adoptar
De acuerdo con la información inicial, durante la tarde podría realizarse la audiencia de imputación de los hechos.
También se evaluaría solicitar la prisión preventiva del sospechoso mayor de edad ante el juez de Garantías subrogante, Dante Comant.
Por el momento, no se informó una resolución judicial sobre la situación procesal de los detenidos.