Cuatro accidentes en la Ruta 168 provocaron demoras este miércoles: una mujer fue hospitalizada

Cuatro accidentes se registraron durante la mañana de este miércoles 14 de octubre en distintos tramos de la Ruta 168, en sentido hacia la ciudad de Santa Fe. Los choques provocaron demoras y filas de vehículos en el ingreso a la capital provincial.

En el primero de los siniestros, una mujer fue trasladada al Hospital José María Cullen como consecuencia del impacto. La información inicial no precisó la gravedad de las lesiones.

Un segundo choque involucró a tres vehículos. En ese sector trabajó personal municipal para retirar los rodados y liberar el espacio que ocupaban sobre la vía.

Dos siniestros a la altura de El Pozo

A la altura de barrio El Pozo se contabilizaron dos de los accidentes de la mañana. La sucesión de incidentes complicó la circulación por la Ruta 168 para quienes viajaban hacia Santa Fe, según informó Aires de Santa Fe.

Foto: Diario Uno.

En ese tramo se observó una fila de autos detenidos cerca del puente peatonal que conecta el barrio con el centro comercial. Las tareas de asistencia y remoción se desarrollaron mientras persistían las dificultades para avanzar.

Otro choque ocurrió más cerca del ingreso a la ciudad. Allí colisionaron dos vehículos que presentaban importantes daños tras el impacto.

Foto: Aires de Santa Fe.

Asistencia y retiro de los vehículos

Hasta ese último sector llegaron dos ambulancias del SIES 107 para asistir a las personas involucradas. También se hizo presente una grúa de la Municipalidad de Santa Fe para retirar los autos.

Los cuatro siniestros se concentraron en la mano de la Ruta 168 que conduce a la capital santafesina. Las intervenciones en distintos puntos del corredor generaron complicaciones durante la circulación matutina.

Al momento de la información inicial, se había confirmado el traslado de una mujer al Cullen. No se precisaron las causas de los choques ni el balance completo de personas asistidas en los demás episodios.