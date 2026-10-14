En medio de una persecución, un patrullero chocó un auto y murió un nene de dos años

El niño viajaba junto a su padre cuando el vehículo fue embestido por un móvil policial que seguía a una motocicleta. El pequeño salió despedido del auto y falleció. Investigan las circunstancias del accidente.
Un nene de dos años y medio murió tras un violento choque entre un patrullero y un automóvil ocurrido este martes por la tarde en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. El móvil policial perseguía una motocicleta cuando impactó contra el vehículo en el que viajaban el pequeño y su padre.
El accidente ocurrió entre las 14 y las 15, en la intersección de las calles Copihue y Bustos. Según la información conocida, el hombre conducía un Dodge 1500 y se dirigía a vender cobre junto a su hijo cuando una motocicleta cruzó a gran velocidad por delante del automóvil.
Instantes después, un patrullero del Comando de Patrullas de Lomas de Zamora, que seguía a la moto tras un llamado al 911, embistió al Dodge y provocó que girara sobre sí mismo. Como consecuencia del impacto, el niño, que viajaba en el asiento delantero sin cinturón de seguridad, salió despedido del vehículo.
Producto del choque, el pequeño sufrió heridas de extrema gravedad y fue trasladado de urgencia a un centro de primeros auxilios del barrio Santa Marta.
Sin embargo, pese a la intervención de los profesionales, falleció.
Fuentes vinculadas con la investigación indicaron que el automóvil en el que viajaban el padre y su hijo no contaba con las medidas mínimas de seguridad. Esta circunstancia también forma parte de los elementos analizados para determinar cómo ocurrió la tragedia.
El dolor de la madre: "Mi bebé ya estaba sin vida"
Julieta Pereyra, madre del niño, relató que tomó conocimiento del accidente cuando un vecino se acercó hasta su vivienda para avisarle lo ocurrido.
"Me enteré por un vecino, que me fue a buscar a casa", expresó a Crónica TV. Y agregó: "Me dijeron que fuera al hospital, que mi bebé estaba ahí".
Sin embargo, cuando llegó al centro asistencial, recibió la noticia del fallecimiento de su hijo. "Mi bebé ya estaba sin vida", manifestó. La madre explicó que el pequeño había salido junto a su padre para acompañarlo en una actividad laboral. "Salieron a vender metal por plata", señaló.
Además, mostró un video grabado apenas cinco minutos antes de que ambos salieran de su vivienda. "En el auto iba tomando la leche con la mamadera", recordó.
Investigan la responsabilidad del conductor del patrullero
La causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó bajo investigación judicial para determinar las circunstancias del impacto y las posibles responsabilidades.
Según testimonios de vecinos, el padre del niño habría manifestado que no escuchó las sirenas del patrullero y que el móvil policial circulaba a gran velocidad al momento del accidente.
Personal de Gendarmería Nacional intervino en las pericias para reconstruir la mecánica del choque y establecer las condiciones en las que se desarrollaba el seguimiento policial.
Por su parte, el conductor del patrullero fue notificado de la causa, aunque no quedó detenido.
En tanto, los ocupantes de la motocicleta que era seguida por los efectivos permanecían prófugos. Durante las actuaciones posteriores, la Policía bonaerense encontró el rodado y detuvo a una persona acusada de encubrimiento.