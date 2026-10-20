Presunto abuso entre alumnos en escuela de Concordia: cambiaron recreos y reforzaron medidas de prevención

Una denuncia por un presunto abuso entre alumnos de la Escuela Vélez Sarsfield de Concordia motivó la intervención de la Justicia y la implementación de medidas preventivas dentro del establecimiento educativo. Entre las disposiciones adoptadas se encuentra la modificación de los horarios de recreo para evitar que estudiantes de sexto grado compartan esos espacios con niños de los primeros grados.

El director departamental de Escuelas de Concordia, Alejandro Ramírez, confirmó que la situación involucra a alumnos de tercero y sexto grado y que se activaron los protocolos correspondientes. Además, aclaró que los hechos denunciados se encuentran bajo investigación judicial y que todavía no existen conclusiones sobre lo ocurrido.

La situación tomó estado público entre las familias durante la noche del miércoles 14 de octubre y generó preocupación en la comunidad educativa. Al día siguiente, varios padres decidieron no enviar a sus hijos a clases y solicitaron explicaciones a las autoridades, junto con medidas para reforzar la seguridad en la institución.

Cómo se conoció la denuncia

En declaraciones a Diario Río Uruguay y El Concordiense, Ramírez explicó que la Dirección Departamental tomó conocimiento del caso la semana pasada, luego de que la madre de un alumno de tercer grado comunicara a la escuela lo que su hijo le había relatado.

Según indicó, el niño contó inicialmente la situación a su familia y no a integrantes del establecimiento educativo. A partir de esa comunicación, las autoridades escolares iniciaron las actuaciones previstas para este tipo de denuncias.

“Este hecho es relatado por el niño, que está afectado por esta supuesta situación, hasta que la Justicia lo decida. Se lo manifiesta a su madre, quien actúa como corresponde, hace la denuncia a la institución y se reúne con los directivos”, expresó el funcionario.

Ramírez insistió en la necesidad de mantener la cautela respecto de las circunstancias denunciadas y evitar atribuir responsabilidades antes de que avance la investigación. “Todo en supuesto y a raíz de la denuncia”, remarcó.

Modificaron los horarios de recreo

Una de las primeras medidas implementadas fue la reorganización de los recreos para evitar el contacto entre los alumnos de sexto grado y los niños más pequeños. La decisión fue adoptada desde el área encargada de intervenir en situaciones educativas complejas, en coordinación con la supervisión escolar.

Además, la madre del alumno de tercer grado solicitó un cambio de turno, que fue autorizado por las autoridades educativas.

Ramírez explicó que la familia también analiza la posibilidad de trasladar al niño a otra institución, aunque aclaró que todavía no existe una decisión definitiva. “Es una decisión familiar, ellos obviamente tienen todo el derecho a hacerlo, pero por ahora van a hacer un cambio de turno”, sostuvo.

El funcionario también señaló que se trabaja sobre alternativas pedagógicas, entre ellas la posibilidad de utilizar clases virtuales para garantizar la continuidad educativa de los estudiantes involucrados sin que deban compartir espacios presenciales mientras se aborda la situación.

Analizan cambios en el uso de los baños

Otra de las preocupaciones planteadas por las familias estuvo relacionada con la organización y supervisión de los espacios comunes, especialmente los sanitarios.

Tras reunirse con un grupo de padres, Ramírez indicó que se evalúa establecer horarios diferenciados para que los estudiantes de los primeros grados no coincidan en los baños con los alumnos mayores.

“Una sugerencia de la familia, que yo la tomé y la acepté, es cambiar los horarios para ir a los baños. Que los chicos más grandes, con respecto a los más pequeños de primero, segundo y tercero, no se encuentren en los baños”, explicó.

También consideró necesario reforzar la presencia de docentes en las inmediaciones de los sanitarios, respetando la privacidad de los estudiantes.

“Las maestras cuidan las galerías, pero hay que aclarar que la maestra no puede ingresar al baño por una cuestión de privacidad de los alumnos. Lo que sí puede hacer es estar cerca de la puerta para escuchar si sucede algo dentro”, señaló.

Estas disposiciones forman parte de las medidas preventivas que se analizan para mejorar las condiciones de cuidado dentro del establecimiento.

Investigan presunto abuso sexual en escuela de Concordia (foto El Concordiense)

Qué organismos intervienen en la investigación

El director departamental confirmó que el caso se encuentra bajo intervención de la Comisaría del Menor, el Ministerio Pupilar y la Justicia. También mencionó la participación del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf).

Desde el ámbito educativo intervienen la Dirección Departamental de Escuelas, la supervisora Juliana Pérez y los equipos encargados de abordar situaciones complejas.

Ramírez aclaró que la investigación de los hechos denunciados corresponde exclusivamente a los organismos judiciales, mientras que la Departamental tiene competencia sobre las medidas administrativas, pedagógicas y preventivas.

En ese sentido, aseguró que no dispone de información concluyente sobre el avance de la causa.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que los hechos denunciados estuvieran precedidos por situaciones de hostigamiento, señaló que esa hipótesis surge del relato presentado, pero no está confirmada.

También manifestó que desconoce la existencia de antecedentes vinculados con los estudiantes señalados y que, hasta donde tiene conocimiento, no recibió otras denuncias similares durante el último año por los canales de la Departamental.

Acompañamiento psicológico para los estudiantes y sus familias

Otro de los aspectos abordados por las autoridades fue la necesidad de garantizar acompañamiento a los niños y sus familias.

Ramírez explicó que los padres del alumno que habría sufrido el presunto abuso le informaron que habían conseguido asistencia psicológica.

Además, señaló que se ofrecieron alternativas de atención mediante organismos municipales para acompañar al grupo familiar.

“La familia también necesita apoyo psicológico, porque el padre y la madre estaban desbordados. Se los escuchó”, manifestó.

El director departamental consideró que el acompañamiento también debe alcanzar a los demás estudiantes involucrados, sin anticipar conclusiones sobre lo sucedido.

“También los chicos, los supuestos agresores, necesitan ayuda, porque también pueden ser víctimas de alguna situación”, expresó.

Prevén reuniones con las familias para reforzar la prevención

La Dirección Departamental de Escuelas adelantó que el Programa para el Abordaje de Situaciones Educativas Complejas (PASEC) trabaja en la organización de encuentros con las familias de la institución.

El objetivo será abordar cuestiones vinculadas con el cuidado, la convivencia escolar y la prevención de situaciones de hostigamiento o vulneración de derechos.

Ramírez destacó la importancia de fortalecer los canales de comunicación para que los estudiantes puedan acudir a docentes y otros adultos de referencia cuando atraviesen situaciones que les generen incomodidad o preocupación.

Asimismo, confirmó que continuará trabajando junto con la directora de la escuela, Mara Ruiz Díaz, y la supervisora Juliana Pérez. “Lo importante era darles tranquilidad a estas familias, que la Departamental, junto al equipo de supervisores, está trabajando”, concluyó.