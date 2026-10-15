Buscan actualizar el protocolo contra el abuso sexual infantil para incorporar los riesgos digitales

REDACCIÓN ELONCE
Autoridades judiciales y universitarias participaron de una jornada de difusión del protocolo de actuación ante casos de abuso sexual infantil en Paraná. Analizan incorporar nuevas herramientas para abordar situaciones vinculadas con la tecnología.
El protocolo de actuación ante casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes en Entre Ríos podría incorporar nuevas disposiciones relacionadas con los riesgos digitales. Así lo adelantaron autoridades judiciales durante una jornada de difusión y capacitación realizada este jueves en la Escuela Normal de Paraná, con la participación de representantes del Poder Judicial y de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).
La actividad reunió a estudiantes, docentes y profesionales interesados en conocer los procedimientos de actuación frente a situaciones de vulneración de derechos. De hecho, Gisela Schumacher, vocal del Superior Tribunal de Justicia, y Maximiliano Benítez, defensor general de Entre Ríos, destacaron la necesidad de actualizar y difundir permanentemente esta herramienta de protección.
En la oportunidad, Schumacher recordó que el Poder Judicial participa en la elaboración y aplicación del protocolo desde 2009, cuando se estableció su primera versión.
La magistrada explicó que, desde entonces, se realizaron modificaciones y se incorporaron nuevas perspectivas para mejorar la protección de las infancias.
“Ahora se está hablando de incorporar en el protocolo toda la problemática vinculada a la tecnología y el abuso de niños, niñas y adolescentes”, señaló al remarcar que el protocolo requiere una actualización constante, tanto para incorporar a nuevos integrantes del sistema como para atender las problemáticas emergentes.
En ese sentido, remarcó la importancia de mantener instancias de capacitación y escuchar las nuevas necesidades que surgen en el sistema de protección.
Por su parte, Benítez confirmó que se encuentran estudiando la incorporación de situaciones vinculadas con el ámbito digital. “Estamos estudiando la incorporación de todo lo que es lo digital para la protección de los niños, niñas y adolescentes, que es el tema más candente en este momento”, expresó.
Por qué es importante difundir el protocolo
El defensor general sostuvo que la difusión del protocolo debe mantenerse de manera permanente, debido a la incorporación de nuevos profesionales e integrantes al sistema de protección de derechos. “Con el tiempo nos dimos cuenta de que esa difusión no debe cesar nunca”, afirmó.
Además, explicó que los equipos responsables de su implementación realizan jornadas en diferentes localidades entrerrianas. “Vamos a seguir difundiéndolo”, aseguró.
Benítez destacó especialmente el aporte de las universidades públicas para que los futuros profesionales conozcan los procedimientos antes de comenzar a ejercer.
El rol de la universidad en la prevención y detección
El decano de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER, Daniel Richard, valoró la convocatoria y explicó que la jornada se desarrolla en el marco de un convenio con el Ministerio Público de la Defensa.
“Para nosotros es una enorme alegría ver el salón colmado de un público que está preocupado por esta vulneración de derecho que significa el abuso sexual en infancias y adolescencias”, manifestó.
Richard señaló que la actividad busca ampliar el conocimiento sobre el protocolo y promover una mayor participación en la detección de posibles situaciones de abuso.
También destacó que la formación alcanza a futuros docentes, profesionales de la salud mental y trabajadores vinculados con distintas disciplinas.
El objetivo es que quienes se desempeñen en ámbitos educativos y comunitarios conozcan cómo actuar ante posibles casos de abuso sexual infantil y adolescente, de acuerdo con los procedimientos establecidos.
Las autoridades coincidieron en que la capacitación debe sostenerse en el tiempo y acompañar los cambios en las formas de vulneración de derechos.