Investigan a padre e hija por elevados sueldos "fuera de convenio" en histórico teatro de Concordia

El Teatro Odeón de Concordia atraviesa una delicada situación económica, institucional y judicial tras la detección de presuntas irregularidades en los salarios de su exadministradora, hija de quien presidía la Fundación Odeón. La actual comisión directiva presentó denuncias contra ambos y enfrenta una demanda laboral cuyo monto, según la representación legal de la entidad, supera el equivalente a un millón de dólares.

La abogada Analía Cardozo, integrante y patrocinante de la actual conducción, explicó que las irregularidades surgieron durante una revisión de los libros contables, las actas institucionales y los recibos de sueldo. Según indicó, se encontraron remuneraciones superiores a las previstas por el convenio colectivo de trabajo, sin constancias documentales que respaldaran esos incrementos.

El conflicto involucra a Fernanda Aragón, quien se desempeñaba como administradora de la fundación, y a su padre, expresidente de la institución. Ambos fueron denunciados para que la Justicia determine si existieron responsabilidades en las decisiones administrativas cuestionadas.

Teatro Odeón de Concordia (foto Diario Río Uruguay)

Detectaron salarios superiores a los establecidos por convenio

Según explicó Cardozo, las diferencias salariales identificadas en los registros de la fundación se remontarían a 2016. “Nos dimos cuenta de que había una irregularidad en los salarios, es decir, se estaban pagando salarios fuera de lo que establece el Convenio Colectivo de Trabajo, pero muy para arriba”, afirmó la abogada.

La letrada sostuvo que los recibos de sueldo incluían adicionales que elevaban considerablemente las remuneraciones, pero que no se encontraron actas que acreditaran su aprobación por parte de las autoridades de la fundación.

“Lo que más nos llama la atención es que no estaban los libros escritos de que se autorizara ese aumento de adicionales que figuran en los recibos de sueldo”, señaló.

De acuerdo con la interpretación de la actual representación jurídica, las decisiones relacionadas con esos incrementos debían contar con la aprobación del consejo de la fundación y quedar asentadas formalmente en sus registros.

La abogada cuestionó que no se hayan encontrado esos respaldos documentales, aunque será la Justicia la encargada de establecer si existieron irregularidades y quiénes fueron responsables.

Teatro Odeón de Concordia (foto Diario Río Uruguay)

La demanda laboral superaría el equivalente a un millón de dólares

El conflicto administrativo se desarrolla en paralelo con una demanda presentada por la exadministradora, quien se consideró despedida y reclama una indemnización.

Según Cardozo, el monto pretendido por la demandante supera ampliamente el equivalente a un millón de dólares al valor actual.

La cifra fue mencionada por la representante legal de la fundación, aunque no se precisaron los montos exactos de los salarios percibidos ni se difundió un detalle de la liquidación reclamada.

La abogada explicó que la actual conducción asumió la representación del caso cuando el conflicto judicial ya se encontraba en marcha. “Nosotros tomamos el caso después que estaba la estrategia pensada, o por lo menos eso creíamos”, manifestó.

La declaración estuvo vinculada con la situación procesal que encontró la nueva representación legal luego de la renuncia de los profesionales que intervenían anteriormente.

Cardozo diferenció, además, la demanda por despido indirecto del reclamo por un accidente de trabajo. Según explicó, el primero involucra directamente a la fundación, mientras que el segundo corresponde al ámbito de la aseguradora de riesgos del trabajo (ART).

También denunciaron al expresidente de la fundación

Las actuaciones impulsadas por la actual comisión directiva no se limitan a la exadministradora.

El expresidente de la Fundación Odeón también fue denunciado, debido a su función institucional durante el período en que se habrían producido los pagos cuestionados.

Según la información difundida, el exdirectivo también intervino en la respuesta a la primera carta documento enviada por su hija, cuando comenzó el conflicto laboral.

Desde la actual conducción sostienen que las decisiones administrativas debían ajustarse a los mecanismos de autorización establecidos para la entidad.

En ese contexto, antiguos integrantes del consejo señalaron que existía una relación de confianza con quienes estaban al frente de la administración.

No obstante, la nueva comisión directiva considera necesario esclarecer las circunstancias en las que se autorizaron o abonaron los adicionales salariales.

Las denuncias buscan que la Justicia investigue los hechos y determine eventuales responsabilidades, sin que hasta el momento la información disponible permita dar por acreditadas las irregularidades señaladas.

Advierten que los salarios incrementaron las deudas de la institución

La comisión directiva que asumió la conducción de la Fundación Odeón en marzo de 2026 vinculó las remuneraciones cuestionadas con el crecimiento de las obligaciones económicas de la entidad.

Cardozo explicó que los adicionales salariales no solo habrían impactado en los haberes de la exadministradora, sino también en las cargas sociales y otros compromisos asociados a la relación laboral.

“Con ese desfasaje de salario empieza a generarse mayores deudas, es decir, mayores obligaciones”, sostuvo.

Entre los conceptos mencionados se encuentran los aportes sindicales, las contribuciones a la obra social y otras obligaciones vinculadas con los salarios.

Según los antecedentes expuestos, hacia finales de 2024 la fundación ya atravesaba dificultades de liquidez para afrontar sus compromisos.

La actual conducción considera que el conflicto laboral y las obligaciones acumuladas agravan el panorama económico de la institución. (con información de Diario Río Uruguay y El Entre Ríos)