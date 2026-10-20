“Lo de los chicos es inigualable”: la emoción de Marcelo Tortul por la nominación de Cancheritos al Martín Fierro Federal

El programa Cancheritos, que se emite por la pantalla de Elonce de Paraná, fue nominado a los premios Martín Fierro Federal 2025 en la categoría TV Infantil. La producción, dedicada a difundir el deporte infantil y juvenil, fue seleccionada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) y competirá con otros dos programas del país.

Su conductor y productor, Marcelo Tortul, expresó a Elonce la satisfacción que generó la noticia, especialmente porque el reconocimiento llegó cuando el ciclo acaba de cumplir diez años de trayectoria.

“La verdad que fue una sorpresa. En años anteriores habíamos tenido indicios de que podía existir la posibilidad de una nominación, pero ahora recibimos la grata noticia de APTRA de que estamos entre los tres mejores programas del país en este rubro”, manifestó.

El único programa televisivo entrerriano nominado

Cancheritos compartirá la terna de TV Infantil con producciones de Santiago del Estero y San Luis. La ceremonia de premiación se realizará el sábado 31 de octubre, mientras que la entrega de diplomas a los nominados está prevista para las 19, durante la alfombra roja.

Tortul destacó que el reconocimiento tiene una importancia especial para la televisión provincial, ya que, según indicó, Cancheritos es la única producción televisiva de Entre Ríos nominada en esta edición de los premios.

“Es el único programa televisivo de toda la provincia que está nominado, en todos los rubros. Así que es un doble orgullo tener esta oportunidad después de tantos años de compartir el trabajo con la gente de Elonce”, expresó.

El periodista agradeció el acompañamiento del canal durante toda la trayectoria del ciclo y destacó el respaldo recibido para realizar coberturas en clubes, torneos y distintas instituciones deportivas.

Diez años contando las historias de los más chicos

Cancheritos comenzó a emitirse el 11 de septiembre de 2016 y, desde entonces, se consolidó como un espacio dedicado a visibilizar las actividades deportivas de niños y adolescentes.

A lo largo de una década, el programa recorrió torneos de fútbol infantil y juvenil, competencias de distintas disciplinas, clubes y escuelitas barriales, con especial atención a las historias de sus protagonistas.

“En aquel momento había chicos de 13 o 14 años que hoy ya son padres. Nos encontramos con ellos en alguna cancha, en algún club o en una escuelita barrial y todavía se acuerdan de Cancheritos”, recordó Tortul.

El conductor contó que el vínculo construido con las familias y los deportistas hizo que muchas personas lo identificaran directamente con el nombre del programa.

“Casi nadie me conoce en ese ámbito como Marcelo Tortul o como periodista deportivo. Me conocen como Cancheritos”, comentó.

La emoción de acompañar los primeros sueños deportivos

Con más de cuatro décadas de trayectoria en el periodismo deportivo, Tortul aseguró que trabajar con niños y adolescentes le permitió vivir experiencias diferentes de las que conoció durante sus coberturas profesionales.

El periodista recordó que también trabajó en competencias de primer nivel, particularmente en fútbol y básquet, pero sostuvo que el deporte infantil tiene un significado especial.

El programa "Cancheritos" fue nominado al Martín Fierro Federal

“Lo de los chicos es inigualable. La ilusión de las familias, la esperanza de que esa sea la primera nota de muchas y que algún día puedan convertirse en deportistas profesionales es algo muy lindo”, señaló.

En ese sentido, destacó la espontaneidad de los pequeños protagonistas, que suelen compartir sus sueños de convertirse en figuras del fútbol, el básquet, el tenis y otras disciplinas.

“Te hablan con cinco o seis años y sueñan con ser Messi, Ginóbili o un deportista profesional. Las ocurrencias de los chicos son inigualables y nos encontramos con anécdotas muy graciosas”, relató.

Una producción independiente realizada a pulmón

Tortul explicó que Cancheritos es una producción independiente de MT Producciones, sostenida por un equipo reducido que se encarga de las distintas etapas de realización.

El grupo está integrado por el propio conductor, Claudia y un colaborador de HB Multimedios, quienes desarrollan las tareas de producción, grabación, edición y posproducción.

“Somos tres personas trabajando. Hacemos el programa, la producción y la posproducción, y se lo entregamos terminado al canal para que salga al aire”, explicó.

También destacó que la cobertura del deporte infantil requiere una dedicación considerable, especialmente durante los fines de semana, cuando se desarrollan los torneos.

“Hay que estar muchas horas en las canchas. A veces llegamos a las siete u ocho de la mañana y nos quedamos hasta las cinco o seis de la tarde, durante tres o cuatro jornadas. Hay que tener mucha pasión y realmente gustar de esto”, afirmó.

El periodista valoró especialmente la libertad de trabajo que recibió durante estos diez años por parte de Elonce.

“Nunca tuvimos ninguna traba para trabajar. Siempre contamos con el apoyo del canal y eso es algo que quiero destacar y agradecer”, manifestó.

Un reconocimiento compartido con los clubes y las familias

Más allá de la expectativa por la ceremonia, Tortul aseguró que la nominación representa un reconocimiento colectivo para quienes participan del programa.

“Ya con estar nominados y pertenecer a este grupo de tres programas estamos más que conformes. Por supuesto que queremos ganar el Martín Fierro, pero llegar hasta acá es una satisfacción enorme”, sostuvo.

El conductor remarcó que los verdaderos protagonistas de Cancheritos son los niños, sus familias, los dirigentes deportivos y las escuelitas barriales que sostienen la práctica deportiva en distintos barrios.

“Hay muchísimas escuelitas barriales en Paraná. Ir a visitarlas, que te reciban con un mate y que los chicos se sientan como deportistas profesionales es algo que vale mucho más que el dinero”, expresó.

“Esta nominación es también para todo el canal. Cancheritos pertenece a Elonce desde hace diez años y esperamos que sea por muchos más”, concluyó Tortul, con la ilusión de regresar de la ceremonia con el Martín Fierro.