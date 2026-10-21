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Economía Tasas de interés actualizadas en octubre

Billeteras virtuales y bancos: cuáles pagan más intereses por tener pesos depositados

Las billeteras virtuales y bancos actualizaron sus tasas de interés en octubre. Algunas aplicaciones ofrecen rendimientos del 23% anual, mientras que los plazos fijos alcanzan el 24%. Conocé qué entidades pagan más y cuáles son las diferencias entre las alternativas.

21 de Octubre de 2026
Billeteras virtuales y bancos: quién paga más en octubre
Billeteras virtuales y bancos: quién paga más en octubre Foto: (NA).

Las billeteras virtuales y bancos actualizaron sus tasas de interés en octubre. Algunas aplicaciones ofrecen rendimientos del 23% anual, mientras que los plazos fijos alcanzan el 24%. Conocé qué entidades pagan más y cuáles son las diferencias entre las alternativas.

Las billeteras virtuales y bancos que más intereses pagan en Argentina actualizaron sus rendimientos durante octubre de 2026, en un escenario de cambios en las tasas de interés. Las alternativas incluyen cuentas remuneradas, fondos comunes de inversión (FCI) y plazos fijos, con diferencias según la disponibilidad del dinero y las condiciones de cada entidad.

 

Según un relevamiento difundido por la Agencia Noticias Argentinas, las aplicaciones financieras ofrecen tasas nominales anuales (TNA) cercanas al 20%, aunque algunas propuestas alcanzan el 23%. En tanto, determinados bancos y compañías financieras pagan hasta un 24% por depósitos a plazo fijo.

 

La elección entre estas opciones depende no solamente del rendimiento anunciado, sino también de los requisitos de acceso, los límites de saldo remunerado y la posibilidad de retirar el dinero cuando sea necesario.

 

Qué billeteras virtuales pagan más intereses en octubre

 

Entre las plataformas relevadas, Brubank presentó uno de los rendimientos más elevados, con una TNA del 23% para usuarios del Plan Ultra. La misma entidad ofreció un 19% para quienes utilizan su cuenta sueldo.

 

Las tasas informadas para las principales alternativas fueron las siguientes:

 

  • Brubank (Plan Ultra) 23%
  • Naranja X 20%
  • Carrefour Banco 20%
  • Ualá 19%
  • Brubank (Cuenta sueldo) 19%
  • Montemar Pay 19%
  • Supervielle 14%

Las cuentas remuneradas permiten generar intereses sobre el saldo disponible sin constituir un plazo fijo. En cambio, los FCI invierten en distintos instrumentos financieros y sus rendimientos pueden variar, por lo que no representan necesariamente una tasa garantizada.

 

Cuánto pagan los bancos por un plazo fijo a 30 días

 

Entre los bancos tradicionales de mayor volumen, Macro encabezó el relevamiento con una TNA del 21%, seguido por Hipotecario, con 19,5%, y Nación, con 19,25%.

  • Macro 21%
  • Hipotecario 19,5%
  • Nación 19,25%
  • BBVA 19%
  • Credicoop 18,5%
  • Galicia 18,25%
  • ICBC 18,1%
  • Santander 17%
  • Patagonia 16%

Estos porcentajes corresponden a tasas nominales anuales y no al rendimiento efectivo de un depósito durante 30 días.

 

Qué entidades ofrecen las tasas más altas

 

Los bancos medianos y las compañías financieras presentaron rendimientos superiores a los de varias entidades tradicionales.

  • Reba 24%
  • Banco Meridian 23,75%
  • Crédito Regional 23,5%
  • Banco CMF 23,5%
  • Banco Voii 23%
  • Banco Mariva 23%
  • Banco Bica 23%
  • Banco del Sol 23%
  • Banco de Comercio 22,5%

Qué conviene tener en cuenta antes de invertir

 

La principal diferencia entre las alternativas es la disponibilidad del dinero. Mientras las cuentas remuneradas permiten utilizar los fondos bajo determinadas condiciones, el plazo fijo tradicional exige mantener el capital inmovilizado durante el período contratado.

 

Además, los rendimientos de los fondos comunes de inversión pueden modificarse según el comportamiento de los activos que integran cada cartera.

 

Por este motivo, antes de depositar dinero resulta importante comparar la TNA, los límites remunerados, los requisitos y la liquidez de cada producto. Las tasas informadas pueden cambiar y deben verificarse al momento de realizar la operación.

Temas:

Billeteras virtuales Pesos tasas de interés
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