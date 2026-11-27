Los empleados de comercio cobrarán en diciembre los haberes correspondientes a noviembre con el aumento acordado en paritarias, la segunda cuota del bono de $25.000 y el medio aguinaldo. Las escalas salariales, categoría por categoría.
Los empleados de comercio cobrarán en diciembre de 2026 los salarios correspondientes a noviembre con el segundo tramo del aumento trimestral del 5,7% acordado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresariales.
Para los trabajadores de jornada completa, sin antigüedad ni presentismo, los haberes brutos oscilarán entre $1.378.448 y $1.450.707, dependiendo de la categoría laboral. A estos ingresos se sumarán la segunda cuota del bono de $25.000 y el medio aguinaldo.
La liquidación tomará como referencia la escala salarial de noviembre. En tanto, el último incremento del acuerdo paritario, correspondiente a diciembre, se verá reflejado en los sueldos que se abonarán en enero de 2027.
Cuánto cobrarán los empleados de comercio en diciembre de 2026
Los siguientes importes incluyen el salario básico y las sumas no remunerativas correspondientes a cada categoría. Se trata de valores brutos para trabajadores de jornada completa, sin adicionales por antigüedad ni presentismo.
Maestranza
Categoría A: $1.378.448.
Categoría B: $1.381.969.
Categoría C: $1.394.305.
Administrativos
Categoría A: $1.391.664.
Categoría B: $1.396.955.
Categoría C: $1.402.240.
Categoría D: $1.418.103.
Categoría E: $1.431.320.
Categoría F: $1.450.707.
Cajeros
Categoría A: $1.396.069.
Categoría B: $1.402.240.
Categoría C: $1.410.171.
Personal auxiliar
Categoría A: $1.396.069.
Categoría B: $1.404.881.
Categoría C: $1.433.963.
Auxiliar especializado
Categoría A: $1.406.647.
Categoría B: $1.422.508.
Vendedores
Categoría A: $1.396.069.
Categoría B: $1.422.511.
Categoría C: $1.431.320.
Categoría D: $1.450.707.
Cómo se determina el salario de bolsillo
Los montos establecidos en las escalas salariales representan valores brutos de referencia, por lo que no necesariamente coincidirán con las sumas que los trabajadores recibirán en sus cuentas bancarias.
La liquidación final dependerá de la antigüedad, el presentismo, los adicionales correspondientes a cada puesto y los descuentos aplicables, detalló Iprofesional.
En el caso de quienes desempeñan sus tareas bajo una jornada reducida, la remuneración se determinará de acuerdo con las horas trabajadas y las condiciones establecidas en el convenio colectivo.
Bono de $25.000 y medio aguinaldo
Durante diciembre, los trabajadores mercantiles también recibirán la segunda cuota del bono de $25.000 contemplado en el acuerdo salarial.
Además, percibirán la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo, cuyo cálculo se realiza de manera independiente del salario mensual.
El importe correspondiente a este concepto dependerá de las remuneraciones percibidas por cada trabajador durante el segundo semestre de 2026.