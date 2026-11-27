La compra de dólares por parte de los ahorristas alcanzó los US$3.505 millones en octubre, según informó el Banco Central. El organismo adquirió US$1.396 millones en el mercado cambiario y las reservas internacionales cerraron el mes en US$48.565 millones.
La compra de dólares por parte de los ahorristas argentinos alcanzó los US$3.505 millones netos durante octubre, según el informe del balance cambiario difundido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). En el mismo período, la autoridad monetaria adquirió US$1.396 millones mediante sus intervenciones en el mercado de cambios.
Las operaciones de los particulares se explicaron principalmente por compras de billetes por US$2.548 millones, transferencias de divisas sin fines específicos por US$784 millones y egresos por servicios y otros gastos corrientes por US$607 millones.
Por su parte, los clientes de las entidades financieras realizaron ventas netas por US$674 millones, mientras que los bancos vendieron US$661 millones. Adicionalmente, el BCRA efectuó pagos netos por US$61 millones mediante el Sistema de Pagos de Moneda Local (SML).
Compra de dólares: qué destino tuvieron las divisas
De acuerdo con las estimaciones del Banco Central, alrededor de US$1.100 millones correspondientes a las compras de billetes y transferencias al exterior sin fines específicos fueron utilizados para cubrir gastos de servicios y otros consumos corrientes. Estas operaciones incluyeron pagos realizados mediante tarjetas y otros débitos en cuentas bancarias.
Otros US$500 millones permanecieron depositados en entidades financieras locales, mientras que aproximadamente US$1.100 millones incrementaron la posición de activos externos.
El sector agroexportador lideró la oferta de divisas
El sector privado no financiero registró ventas netas de moneda extranjera por US$672 millones durante octubre. Dentro de ese segmento, el rubro de oleaginosas y cereales se posicionó como el principal oferente de divisas, con ventas netas por US$2.961 millones, explicadas fundamentalmente por las operaciones comerciales de bienes.
En tanto, el sector real, excluidas las actividades de oleaginosas y cereales, vendió US$1.354 millones. El resultado respondió principalmente a ingresos por bienes, deuda e inversión extranjera directa, parcialmente compensados por egresos vinculados con servicios y otros gastos corrientes.
El balance cambiario registró un superávit
La cuenta corriente cambiaria presentó un superávit de US$2.200 millones durante octubre, impulsado por los ingresos netos derivados de las operaciones de bienes, que alcanzaron los US$3.704 millones.
Estos recursos fueron parcialmente compensados por egresos netos de servicios por US$884 millones, de ingreso primario por US$609 millones y de ingreso secundario por US$11 millones.
Asimismo, la cuenta financiera cambiaria registró un resultado superavitario de US$536 millones, según los datos difundidos por la autoridad monetaria.
Cuánto aumentaron las reservas del Banco Central
Las reservas internacionales del BCRA aumentaron US$2.474 millones durante octubre y finalizaron el mes en US$48.565 millones.
El incremento se explicó principalmente por el aumento de las tenencias en moneda extranjera de las entidades financieras depositadas en el Banco Central, por US$1.646 millones, y las compras de divisas efectuadas por el organismo, por US$1.396 millones.
Estos ingresos fueron parcialmente compensados por pagos de capital e intereses de préstamos de organismos internacionales, excluido el Fondo Monetario Internacional, por US$382 millones; una disminución de US$274 millones en la valuación de los activos que integran las reservas y pagos netos por US$58 millones mediante el Sistema de Pagos de Moneda Local.