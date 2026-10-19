Empleada del hospital San Roque deberá devolver más de $6,4 millones por faltas injustificadas

El Gobierno de Entre Ríos dispuso que una empleada del Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná devuelva $6.483.964,07 por haberes percibidos indebidamente, luego de concluir un sumario administrativo iniciado por reiteradas inasistencias injustificadas durante 2019 y 2020.

La medida fue dispuesta por el gobernador Rogelio Frigerio y refrendada por el ministro de Salud, Daniel Ulises Blanzaco. El decreto también contempló la intervención de Fiscalía de Estado en caso de incumplimiento, con el objetivo de recuperar los fondos mediante las acciones legales pertinentes.

De acuerdo con la resolución, el Departamento Liquidaciones del Ministerio de Salud determinó el monto adeudado, que deberá actualizarse con los intereses devengados al 31 de julio de 2026 y los que se generen hasta la fecha del pago efectivo, conforme a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina.

La agente deberá restituir la suma determinada dentro de un plazo perentorio e improrrogable de 30 días corridos, contados a partir de la notificación formal.

La disposición precisó que el reintegro deberá incluir tanto el capital reclamado como los intereses correspondientes. Además, estableció el procedimiento administrativo para acreditar la devolución ante las autoridades del Ministerio de Salud.

En caso de que no se concrete el pago dentro del período establecido, el Gobierno provincial dispuso dar intervención a Fiscalía de Estado para iniciar las acciones legales destinadas al recupero de los fondos, según pudo saber Elonce.

Según los antecedentes administrativos, la División Recursos Humanos del hospital informó que la trabajadora acumuló numerosas inasistencias injustificadas durante 2019 y 2020.

Los registros incorporados al expediente señalaron ausencias desde junio de 2019, que continuaron durante los meses siguientes. En ese período se documentaron reiteradas faltas sin aviso, especialmente entre julio y diciembre.

La situación se prolongó durante el primer semestre de 2020, con inasistencias registradas entre enero y junio. La documentación administrativa incluyó el detalle de las fechas y los antecedentes que respaldaron el procedimiento.