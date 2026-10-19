HIF Global asegura que está “muy cerca de un acuerdo” para instalar la planta de hidrogeno en Paysandú

HIF Global, cerca de un acuerdo por la planta de Paysandú

HIF Global aseguró que está “muy cerca de un acuerdo” con el gobierno de Uruguay para instalar su planta de hidrógeno verde y combustibles sintéticos en Paysandú, un proyecto que generó expectativas por su impacto económico y también controversias por su localización frente a la costa argentina.

La confirmación llegó a través de Pablo Montes, jefe de Ambiente y Comunidades de HIF Global, quien participó de una reunión con autoridades de la Junta Departamental de Paysandú. El representante empresarial sostuvo que las negociaciones se encuentran avanzadas y expresó su expectativa de que el acuerdo pueda firmarse próximamente, publicó El Telégrafo.

Por su parte, el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, confirmó que existen avances en las conversaciones con la compañía y anticipó que durante los próximos 15 días podría producirse un nuevo acercamiento.

HIF Global confirmó avances en las negociaciones

Durante su visita a la Junta Departamental de Paysandú, Montes fue recibido por el presidente del organismo, Marcelo Tortorella, y representantes de las tres bancadas políticas.

En el encuentro se analizaron los avances de los estudios de impacto ambiental, las modificaciones técnicas de ingeniería y el diseño del complejo industrial proyectado para el departamento.

El representante de la empresa señaló que las conversaciones con el gobierno nacional están próximas a alcanzar un entendimiento que permitiría avanzar hacia una nueva etapa del emprendimiento.

También se abordaron las perspectivas de empleo que generaría la instalación de la planta, tanto durante la construcción como una vez que el complejo entre en funcionamiento.

Desde la Junta Departamental, Tortorella destacó la importancia de mantener el diálogo institucional en torno al proyecto, bajo tres conceptos: “Paz, trabajo y progreso”.

HIF Global, cerca de un acuerdo por la planta de Paysandú (foto El Telégrafo)

Qué dijo Yamandú Orsi sobre la planta de Paysandú

El presidente de Uruguay también se refirió al estado de las negociaciones y confirmó que el gobierno continúa trabajando para concretar la inversión.

“Hay avances”, aseguró Orsi, quien anticipó que en los próximos 15 días podría registrarse “algún acercamiento más” entre las partes.

El mandatario sostuvo que el emprendimiento contribuiría a incrementar la generación de energía en Uruguay y destacó su vinculación con el desarrollo de nuevas actividades productivas.

“Eso siempre estuvo, lo que ahora se concreta bastante más”, expresó al referirse a las perspectivas del proyecto.

Orsi también reconoció que hubo modificaciones durante el proceso de negociación, aunque remarcó que el objetivo de impulsar la producción de energía y nuevos productos industriales se mantiene.

La relocalización de la planta tras los planteos de Argentina

Uno de los aspectos centrales del proyecto es la modificación de su ubicación original.

Según la información presentada ante la Junta Departamental, la planta quedó relocalizada en una zona suburbana próxima a las instalaciones de Ancap, donde continúan los estudios ambientales y las adecuaciones técnicas.

El presidente uruguayo recordó que el cambio de emplazamiento respondió a un requerimiento de Argentina, al que reconoció “una cuota de razón”.

La ubicación de la planta había generado cuestionamientos desde la costa argentina por su proximidad con el río Uruguay y las posibles implicancias ambientales del emprendimiento.

En ese contexto, la relocalización constituye uno de los cambios incorporados al proyecto durante las negociaciones.

No obstante, la firma del acuerdo con el gobierno uruguayo todavía está pendiente y los estudios ambientales continúan formando parte del proceso.

Los reclamos del intendente de Paysandú

Las declaraciones de HIF Global y del presidente Orsi se conocieron en medio de cuestionamientos del intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, por las demoras en la concreción de inversiones para el departamento.

El jefe comunal reclamó mayor celeridad en las gestiones y sostuvo que las conversaciones por el emprendimiento llevan un período prolongado.

“Hace un año y pico, dos años, que estamos en esta vuelta”, cuestionó Olivera.

Además, apuntó contra “la burocracia del gobierno” y “la inacción de algunos actores”, al considerar que esas dificultades retrasan el desarrollo de proyectos productivos en el noroeste uruguayo.

Los cuestionamientos se intensificaron después del anuncio de una inversión de US$ 5.700 millones de la empresa española Solaria, destinada a una planta fotovoltaica y un centro de datos en los departamentos de Florida, San José y Canelones.

La comparación con la inversión de Solaria

Consultado sobre las diferencias entre ambos proyectos, Orsi explicó que las iniciativas responden a una estrategia vinculada con la generación de energía y el desarrollo de nuevas actividades.

“Hubo algunos cambios interesantes, pero apuntan a lo mismo: energía vinculada a un par de productos. Hidrógeno en un caso y datos en otro”, señaló.

Mientras Solaria anunció su inversión en infraestructura energética y tecnológica, HIF Global continúa negociando las condiciones para instalar su complejo de producción de hidrógeno verde y combustibles sintéticos.

El proyecto de Paysandú permanece así en una etapa decisiva, con conversaciones avanzadas entre la empresa y el gobierno uruguayo.

La expectativa está puesta en los próximos 15 días, plazo mencionado por Orsi para posibles novedades en las negociaciones, aunque todavía no se anunció una fecha concreta para la firma del acuerdo.