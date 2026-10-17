HIF Global: la inversión en Paysandú podría definirse antes de fin de año

El proyecto de HIF Global para construir una planta de hidrógeno verde y combustibles sintéticos en Paysandú, Uruguay, podría registrar avances antes de fin de año. La empresa presentó una propuesta para generar su propia energía eléctrica, una alternativa que el gobierno uruguayo observa favorablemente y que podría facilitar la firma del compromiso de inversión.

La iniciativa, que atraviesa un proceso de negociación desde 2023, todavía requiere definiciones sobre aspectos centrales para su concreción. Entre ellos se encuentra el precio de la energía eléctrica, uno de los principales puntos de discusión entre la compañía de origen chileno y la empresa estatal UTE.

El posible avance se produce después del anuncio del presidente uruguayo, Yamandú Orsi, sobre una inversión considerada histórica para el país. Sin embargo, mientras otros megaproyectos comienzan a tomar impulso, en Paysandú crece la preocupación por los plazos que demanda la iniciativa de HIF Global.

HIF Global negocia el costo de la energía para su planta

El gobierno uruguayo y HIF Global ya firmaron un memorándum deentendimiento. El próximo paso consiste en alcanzar un compromiso de inversión que permita avanzar hacia la ejecución del proyecto.

Según informó radio Sarandí, la empresa puso sobre la mesa una propuesta para producir su propia electricidad. La alternativa es analizada favorablemente por el Poder Ejecutivo y podría contribuir a destrabar las negociaciones, con la posibilidad de que el acuerdo se concrete antes de finalizar el año.

Hasta el momento, uno de los principales obstáculos es establecer una tarifa eléctrica que resulte conveniente para la compañía. UTE y HIF Global buscan acordar las condiciones de suministro energético necesarias para el funcionamiento de la futura planta.

En paralelo, la discusión sobre la relocalización del emprendimiento perdió centralidad en las negociaciones del gobierno uruguayo, en un contexto marcado por las tensiones con Argentina debido a la cercanía del proyecto con el río Uruguay.

Paysandú reclama definiciones y mayor rapidez

La demora en la concreción de la inversión generó cuestionamientos del intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, quien comparó la situación del departamento con el reciente anuncio de un megaproyecto tecnológico de la empresa Solaria.

La iniciativa de Solaria contempla la construcción de un parque tecnológico de centros de datos de 500 megavatios en los departamentos uruguayos de Florida, San José y Canelones. Frente a ese anuncio, Olivera reclamó que se aceleren las gestiones para concretar el proyecto energético previsto en Paysandú.

"Ya hace dos años que estamos en esta vuelta", cuestionó el intendente al referirse al tiempo transcurrido desde el inicio de las negociaciones.

Olivera también confirmó que hubo una nueva reunión entre el presidente Orsi y representantes de la empresa. En ese contexto, reclamó una respuesta más rápida por parte del gobierno para impulsar las inversiones en el interior del país.

"Uruguay, siendo un país que está peleando por inversión, debería tener otros reflejos", sostuvo.

Los costos energéticos y logísticos, en el centro del reclamo

El intendente también advirtió sobre las dificultades que enfrenta el litoral uruguayo para competir por grandes inversiones, debido a los costos energéticos y logísticos.

En ese sentido, pidió medidas que permitan mejorar las condiciones para los departamentos alejados de Montevideo y de su principal puerto comercial.

"Tenemos que ponerle rueditas a Paysandú, Salto, Artigas, Tacuarembó y tratar de llevarlos cerca del Puerto de Montevideo a ver si tenemos alguna chance más", planteó Olivera.

El reclamo apunta a la necesidad de reducir las desventajas que enfrentan esas regiones a la hora de atraer proyectos industriales y energéticos de gran escala.

Un proyecto estratégico para la región

La iniciativa de HIF Global es seguida de cerca tanto en Uruguay como en las ciudades argentinas ubicadas sobre la costa del río Uruguay, debido a su dimensión industrial y a las discusiones ambientales vinculadas con su emplazamiento.

La posibilidad de producir combustibles sintéticos a partir de hidrógeno verde forma parte de la estrategia de transición energética de la empresa. Sin embargo, la concreción de la inversión todavía depende de las condiciones económicas, energéticas y administrativas que se acuerden con el gobierno uruguayo.

Por ahora, la propuesta de generación eléctrica propia abrió una nueva instancia de negociación. Si las partes alcanzan un entendimiento sobre los puntos pendientes, el compromiso de inversión podría firmarse antes de que termine el año, aunque todavía no existe una confirmación definitiva de ese plazo.