Nicolás Conci regresó a Villaguay tras siete meses internado por la explosión en un restaurante

Nicolás Conci regresó a Villaguay este sábado, después de permanecer más de siete meses internado a raíz de las graves lesiones que sufrió durante la explosión y posterior incendio de un restaurante céntrico, ocurrido a fines de marzo. El sobreviviente llegó pasado el mediodía y pudo reencontrarse con su familia, tras un prolongado proceso de recuperación.

El joven arribó en una camioneta de la Municipalidad de Villaguay y fue recibido por familiares y allegados. El regreso permitió que volviera a estar cerca de su hija y de las personas que acompañaron su evolución durante los últimos meses.

Aunque todavía no recibió el alta médica definitiva, los profesionales que lo atienden autorizaron su traslado. Sin embargo, deberá continuar bajo seguimiento especializado y viajar a Buenos Aires aproximadamente cada diez días para realizarse los controles correspondientes.

La tragedia que dejó dos víctimas fatales

Nicolás Conci fue uno de los afectados por la explosión y posterior incendio que destruyó el establecimiento gastronómico donde trabajaba, ubicado en el centro de Villaguay. El episodio ocurrió a fines de marzo y provocó graves consecuencias para las personas que se encontraban en el lugar.

Como consecuencia del mismo siniestro, fallecieron Martín Kloster, de 43 años, propietario del restaurante, y Lucía Krag, de 29 años. Ambos habían sufrido lesiones de gravedad y murieron después de permanecer varias semanas luchando por sus vidas.

Por su parte, Conci atravesó un extenso período de internación y tratamientos médicos. Durante ese tiempo, su situación generó numerosas expresiones de acompañamiento por parte de familiares, amigos y vecinos, quienes siguieron las novedades sobre su recuperación.

El reencuentro con su familia después de siete meses

El regreso a Villaguay representó una nueva etapa para el sobreviviente, que podrá continuar parte de su recuperación cerca de sus seres queridos, aunque todavía necesitará atención médica y controles periódicos.

Según publicó Delco Noticias, los profesionales autorizaron su retorno bajo determinadas condiciones, entre ellas mantener el seguimiento en Buenos Aires. Los traslados deberán realizarse aproximadamente cada diez días, de acuerdo con las indicaciones médicas.

Durante los meses de internación, Nicolás recibió mensajes de apoyo, muestras de afecto y oraciones de personas que acompañaron su evolución. Su llegada fue especialmente esperada por su entorno familiar, que aguardaba la posibilidad de volver a compartir tiempo con él.

La familia solicitó ayuda para conseguir alojamiento

En paralelo al regreso, los familiares de Nicolás Conci realizaron un pedido de colaboración a la comunidad de Villaguay para resolver una necesidad habitacional mientras continúa su recuperación.

Buscan un departamento económico para alquilar temporalmente, que le permita permanecer en la ciudad y contar con un espacio adecuado durante esta etapa.

La solicitud estuvo dirigida a vecinos que puedan ofrecer una alternativa accesible o aportar información sobre propiedades disponibles. La familia espera encontrar una solución habitacional que facilite la continuidad de su recuperación cerca de sus afectos.