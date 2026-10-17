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Patronato cae 1-0 con Tristán Suárez por la fecha 34 de la Primera Nacional

Este sábado Patronato enfrenta al líder de su zona, Tristán Suárez, con el objetivo de mantener la distancia con Chacarita. Seguí las incidencias del partido.

17 de Octubre de 2026
Patronato busca sumar ante Tristán Suárez.
Patronato busca sumar ante Tristán Suárez. Foto: IG de Tristán Suárez.

REDACCIÓN ELONCE

Este sábado Patronato enfrenta al líder de su zona, Tristán Suárez, con el objetivo de mantener la distancia con Chacarita. Seguí las incidencias del partido.

Desde las 16:30 horas, Patronato se mide ante Tristán Suárez por una nueva fecha de la Zona B de la Primera Nacional 2026. El objetivo es claro para el elenco de Paraná: seguir afuera de la zona de descenso. Seguí el minuto a minuto por Elonce Radio & Streaming FM 98.7.

 

Seguí las incidencias del partido

 

Reynaga se mostró activo en el ataque y en los primeros minutos salió a presionar alto. Obligó a Guzmán, defensa central, a despejar.

 

Respondió el local con Conechny, con un disparo que se fue lejos del arco defendido por Alan Sosa.

 

Santiago Piccioni fue amonestado en Patronato tras la llegada de los primeros 10 minutos del partido.

 

Piccioni casi anota el primer gol de Patronato. Tras un tiro libre, le bajaron de cabeza la pelota, abrió el pie y se fue por muy poco arriba del travesaño.

 

 

A los 14 minutos, Alan Sosa logró salvar a Patronato de un gol casi cantado a favor del Lechero.

 

Barinaga y Pereyra filtran pases entre los defensores y entre Soldano y Reynaga buscan quedar mano a mano. Sin embargo, el arquero ha ganado hasta el momento.

 

Empezó a ganar terreno Tristán Suárez, que busca con Conechny empezar a ganar el partido. Sin embargo, la visita ha tenido suerte.

 

La más clara hasta el momento la tuvo Berón, que capturó un rebote, pateó y la pelota se fue por arriba del travesaño.

 

A los 22 minutos, Salas tocó el balón con la mano dentro del área y el árbitro Brizuela cobró penal.

 

A los 24, Becker se hizo cargo del disparo y anotó el gol.

 

 

Patronato ganó terreno y empezó a manejar la posesión. El equipo se adelantó, ganó algunas faltas y trata de empezar a generar peligro. En 37 minutos, sigue abajo 1-0.

 

El partido se planchó y el primer tiempo terminó con una mínima diferencia a favor del local.

 

Marcelo Fuentes mueve el banco para buscar un empate en el complemento: salieron Barinaga, Reynaga y Piccioni para los ingresos de Alejo Miró, Tomás Attis y Fernando Moreyra.

 

 

Formaciones confirmadas

 

Tristán Suárez: Joaquín Bigo; Brian Aguilar, Mauricio Guzmán, Agustín Baldi, Nicolás Fernández; Nicolás del Priore, Marcos Enrique,, Diego Becker, Manuel Guillén; Jonathan Berón y Renzo Conechny.

 

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Santiago Piccioni, Fernando Evangelista; Juan Salas, Augusto Picco, Juan Barinaga, Valentín Pereyra; Franco Soldano y Renzo Reynaga.

Temas:

Patronato Tristan Suarez Primera Nacional
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