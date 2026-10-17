Hasenkamp-Paraná: un drone mostró el paso de miles de peregrinos por Ruta 12 y Acceso Norte

La 44ª Peregrinación de los Pueblos Hasenkamp-Paraná transitó este sábado su tramo final hacia el Santuario La Loma, luego de una extensa caminata de aproximadamente 90 kilómetros que comenzó el viernes en la ermita de Hasenkamp. En ese marco, un drone registró imágenes aéreas del paso de miles de peregrinos por la zona de la Ruta Nacional 12 y el Acceso Norte a Paraná.

Durante el mediodía, los fieles llegaron a Sauce Montrull, donde realizaron la última parada programada para descansar, alimentarse y recuperar energías antes de continuar hacia su destino.

Tras el descanso, los peregrinos retomaron la marcha bajo el intenso sol, acompañados por otros devotos que se sumaron a la manifestación de fe en los últimos kilómetros del recorrido.

Las imágenes aéreas del paso de los peregrinos

El drone de Lucas García captó el avance de la multitud por la zona de Ruta 12 y Acceso Norte, donde los participantes continuaban su camino hacia Paraná.

Las imágenes mostraron una extensa columna de peregrinos que avanzaba por la ruta, en una de las etapas finales de la tradicional manifestación religiosa.

La llegada al Santuario La Loma de Paraná estaba prevista para alrededor de las 18, donde culminaría la 44ª edición de la Peregrinación de los Pueblos, que cada año reúne a miles de personas movilizadas por la fe, los agradecimientos y las promesas.