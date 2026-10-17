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Paraná Peregrinación de los Pueblos

Hasenkamp-Paraná: un drone mostró el paso de miles de peregrinos por Ruta 12 y Acceso Norte

Miles de fieles retomaron la caminata hacia el Santuario La Loma tras descansar en Sauce Montrull. Un drone registró imágenes aéreas de los peregrinos mientras avanzaban bajo el intenso sol del mediodía. La llegada estaba prevista para alrededor de las 18.

17 de Octubre de 2026
Peregrinación Hasenkamp-Paraná: imágenes aéreas en Ruta 12.
Peregrinación Hasenkamp-Paraná: imágenes aéreas en Ruta 12. Foto: (Elonce).

REDACCIÓN ELONCE

Miles de fieles retomaron la caminata hacia el Santuario La Loma tras descansar en Sauce Montrull. Un drone registró imágenes aéreas de los peregrinos mientras avanzaban bajo el intenso sol del mediodía. La llegada estaba prevista para alrededor de las 18.

La 44ª Peregrinación de los Pueblos Hasenkamp-Paraná transitó este sábado su tramo final hacia el Santuario La Loma, luego de una extensa caminata de aproximadamente 90 kilómetros que comenzó el viernes en la ermita de Hasenkamp. En ese marco, un drone registró imágenes aéreas del paso de miles de peregrinos por la zona de la Ruta Nacional 12 y el Acceso Norte a Paraná.

Durante el mediodía, los fieles llegaron a Sauce Montrull, donde realizaron la última parada programada para descansar, alimentarse y recuperar energías antes de continuar hacia su destino.

Tras el descanso, los peregrinos retomaron la marcha bajo el intenso sol, acompañados por otros devotos que se sumaron a la manifestación de fe en los últimos kilómetros del recorrido.

 

Las imágenes aéreas del paso de los peregrinos

 

El drone de Lucas García captó el avance de la multitud por la zona de Ruta 12 y Acceso Norte, donde los participantes continuaban su camino hacia Paraná.

Las imágenes mostraron una extensa columna de peregrinos que avanzaba por la ruta, en una de las etapas finales de la tradicional manifestación religiosa.

 

La llegada al Santuario La Loma de Paraná estaba prevista para alrededor de las 18, donde culminaría la 44ª edición de la Peregrinación de los Pueblos, que cada año reúne a miles de personas movilizadas por la fe, los agradecimientos y las promesas.

Peregrinación Hasenkamp-Paraná: imágenes aéreas en Ruta 12

Temas:

Peregrinación de los Pueblos Ruta 12 Sauce Montrull
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