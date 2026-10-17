Peregrinos llegaron a Sauce Montrull tras caminar 62 kilómetros: emoción, abrazos y relatos de fe

La 44ª Peregrinación de los Pueblos llegó este sábado a Sauce Montrull, donde los fieles completaron aproximadamente 62 kilómetros de caminata desde Hasenkamp y fueron recibidos entre aplausos, abrazos y muestras de emoción. Los peregrinos arribaron a la tercera parada antes del horario previsto, mientras familiares, voluntarios y equipos de asistencia los esperaban para acompañarlos en el último tramo hacia Paraná.

La llegada estaba programada para alrededor de las 12:30, pero los primeros grupos comenzaron a ingresar antes de ese horario. Durante la cobertura en vivo de Elonce, los participantes compartieron sus experiencias, los pedidos que llevaban a la Virgen y las dificultades que atravesaron durante la madrugada.

Peregrinos llegaron a Sauce Montrull tras caminar 62 kilómetros

El recorrido, de aproximadamente 90 kilómetros, comenzó el viernes a las 17 en Hasenkamp y finalizará en el Santuario de La Loma, en Paraná. En Sauce Montrull, los caminantes aprovecharon la parada para descansar, alimentarse e hidratarse antes de continuar.

Aplausos y abrazos para recibir a los peregrinos

La llegada a Sauce Montrull estuvo marcada por los aplausos, las expresiones de aliento y los encuentros entre familiares y peregrinos.

Integrantes de la parroquia Santa Ana participaron de la organización del recibimiento y prepararon distintos alimentos para quienes completaban el tramo.

“Muy felices y emocionados por la llegada de los peregrinos”, expresó una de las colaboradoras ante Elonce.

La mujer reconoció que los preparativos demandaron un esfuerzo importante, aunque destacó la satisfacción de recibir a los caminantes. “Es cansador, pero muy satisfactorio, porque ver el resultado de todo el esfuerzo que hemos hecho y verlos llegar es muy emocionante”, manifestó.

Los voluntarios ofrecieron hamburguesas con lechuga y tomate, bebidas, scones de queso, budines y agua para acompañar la recuperación de los participantes.

“La Mater es nuestra guía en el camino de la vida”

Durante el recibimiento, los integrantes de la comunidad parroquial compartieron el significado religioso de acompañar la peregrinación.

Una de las colaboradoras llevaba una imagen de la Virgen de Schoenstatt y explicó su importancia personal. “La Mater es nuestra guía en este camino y en el camino de la vida”, expresó emocionada.

Otro de los voluntarios destacó el esfuerzo de quienes avanzaban hacia el santuario. “Cada pasito que dan están demostrando su fe, su alegría también de caminar y llegar al santuario donde los espera la Mater”, sostuvo.

Entre los presentes también había familiares que esperaban a los caminantes con carteles, mochilas identificadas y elementos necesarios para continuar el recorrido.

El frío provocó casos de hipotermia y otros problemas de salud

Los equipos sanitarios que acompañaron la peregrinación informaron que durante la madrugada debieron asistir a personas afectadas por las bajas temperaturas.

Una integrante del servicio de ambulancias explicó a Elonce que durante la mañana las intervenciones habían sido menores, aunque durante la noche se registraron algunos cuadros de hipotermia, náuseas y vómitos.

“Ahora en la mañana no, solamente algunas hipotermias y algunos con náuseas y vómitos propios del frío”, señaló.

Otro integrante del operativo sanitario mencionó que también asistieron a peregrinos con ampollas, hipotensión y agotamiento físico.

Los profesionales coincidieron en que la cantidad de participantes fue considerable y que la demanda de asistencia superó las previsiones iniciales.

“Nos quedamos cortos de ambulancias y de servidores. Nos damos cuenta en el trayecto de que hay muchísima cantidad de peregrinos”, indicó una de las personas que integraban el dispositivo de acompañamiento.

Durante el recorrido también participaron bomberos y vehículos de apoyo para asistir a quienes presentaban dificultades para continuar caminando.

Una servidora contó cómo la fe la ayudó a atravesar una pérdida

Entre los testimonios recogidos por Elonce se destacó el de una mujer que participaba como servidora y colaboraba con la atención de los peregrinos.

Visiblemente emocionada, explicó que el acompañamiento a los caminantes representa una parte fundamental de su vida. “Lo llevo en el alma y lo haría una y diez mil veces, toda una vida hasta que Dios diga basta”, manifestó.

La mujer contó que mantiene una relación muy estrecha con la Virgen a partir de una experiencia familiar dolorosa. “Perdí a mi hijo y eso es lo que me permite seguir adelante”, expresó al explicar el lugar que ocupa la fe en su vida.

También destacó la importancia de ofrecer abrigo y contención durante las horas de frío.

Su testimonio reflejó el trabajo de quienes, además de caminar, participan en la organización y asistencia de esta manifestación religiosa.

Peregrinos de Paraná y otras localidades compartieron sus agradecimientos

Entre los caminantes que llegaron a Sauce Montrull había integrantes de distintas comunidades parroquiales.

Un participante de la parroquia Santa Teresa de Colonia Avellaneda reconoció el cansancio acumulado después de varias horas de recorrido. “Venimos ya medio con lo justo, pero llegamos”, expresó.

Otro peregrino de la comunidad de San Francisco de Borja aseguró que se encontraba en buenas condiciones y que su principal intención era agradecer.

Por su parte, una mujer de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, de Paraná, contó que sentía dolores musculares, aunque estaba feliz por haber completado el tramo. “Me duelen los gemelos, pero bien, llegamos”, comentó.

Al referirse a sus intenciones, explicó que caminaba para agradecer “por la vida, por la familia, por los amigos y por la comunidad”.

“Ya es el año número 24 que venimos caminando”

Otro de los testimonios fue el de Nahuel Graziani, quien llegó acompañado por integrantes de la comunidad del barrio Yatay, de Paraná.

El peregrino contó que su grupo participa desde hace más de dos décadas. “Ya es el año número 24 que venimos caminando, así que estamos más cerquita y más contentos que siempre”, expresó.

También pidió comprensión para quienes realizan el trayecto a pie. “Que la gente entienda que venimos caminando y que hay que ser un poquito empáticos con los que venimos peregrinando”, manifestó.

Graziani expresó además su deseo de que todos los participantes pudieran completar el recorrido en buenas condiciones.

A los 57 años, completaba su peregrinación número 29

La llegada a Sauce Montrull también permitió conocer historias de personas que mantienen esta tradición desde hace muchos años.

Un hombre de 57 años contó que estaba realizando su peregrinación número 29 y que había sido recibido por sus familiares.

Aunque reconoció que el esfuerzo físico se vuelve más exigente con el paso del tiempo, aseguró que mantenía la alegría de participar. “Siempre pasa algo. La edad también te pasa alguna factura”, comentó.

El peregrino explicó que este año caminaba con una intención familiar especial. “Gracias a Dios estamos todos bien, pero queremos agrandar la familia. Eso nos trae. Estamos muy contentos”, expresó.

Pedidos por las personas con discapacidad y familiares enfermos

Entre los participantes también hubo quienes llevaron intenciones vinculadas con situaciones sociales y pedidos de otras personas.

Una peregrina explicó que caminaba por su familia y por los derechos de las personas con discapacidad. “Primero y principal, mi familia. Segundo, pelear y seguir pidiendo por los derechos de las personas con discapacidad”, manifestó.

La mujer también mencionó su reclamo por la Ley de Emergencia en Discapacidad y contó que llevaba pedidos de amigos y familiares que no pudieron participar. “Venimos por muchas peticiones de amigos que hoy nos están pidiendo que recemos por ellos, por sus familiares enfermos”, expresó.

Además, señaló que esperaba celebrar el Día de la Madre, este domingo, junto a sus hijos y seres queridos.

El último tramo hacia el Santuario de La Loma

Después de completar aproximadamente 62 kilómetros desde Hasenkamp, los peregrinos iniciaron los preparativos para afrontar el tramo final hacia Paraná.

En Sauce Montrull, los participantes se reencontraron con familiares, recuperaron energías y recibieron asistencia de los voluntarios.

Durante la llegada de los últimos grupos, las sirenas de los vehículos de apoyo, los aplausos y los abrazos acompañaron a quienes continuaban avanzando pese al cansancio.

La 44ª Peregrinación de los Pueblos continuará durante la tarde de este sábado hasta el Santuario de La Loma, donde los fieles finalizarán el recorrido de aproximadamente 90 kilómetros.

La llegada de los primeros participantes está prevista para las últimas horas de la tarde, mientras que el arribo de la imagen cabecera se espera alrededor de las 18 y el grupo principal cerca de las 19.

La manifestación religiosa se desarrolla bajo el lema “Peregrinos con María, hacia un mundo más humano”.