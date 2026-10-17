“La Madre que nos unió y nos guía”: las historias más emotivas de los peregrinos rumbo a Sauce Montrull

La 44ª Peregrinación de los Pueblos avanzó este sábado hacia Paraná y, cuando los caminantes se encontraban a unos 29 kilómetros de la ciudad, la emoción, los agradecimientos y los pedidos familiares marcaron los testimonios recogidos por Elonce. Entre los participantes había jóvenes que realizaban la experiencia por primera vez, matrimonios, familias y fieles con décadas de participación.

Los peregrinos habían partido el viernes a las 17 desde la ermita de la Virgen de Schoenstatt, en Hasenkamp, para completar un recorrido de aproximadamente 90 kilómetros hasta el Santuario de La Loma. Después de atravesar una noche fría y descansar en El Palenque, continuaron por La Picada y otros sectores del trayecto.

Peregrinación de los Pueblos: emotivos testimonios de los feligreses

Durante la cobertura en vivo de Elonce, los caminantes reconocieron el esfuerzo físico que demandaba la peregrinación, aunque coincidieron en que la fe, las oraciones y el acompañamiento de otras personas les permitían mantener el ritmo.

“Entregarle nuestro esfuerzo a la Madre”

Uno de los testimonios más emotivos fue el de una peregrina que explicó que su principal intención era agradecer. “Lo mismo de siempre, no más agradecer y entregarle nuestro esfuerzo a la Madre”, expresó ante Elonce.

La mujer se emocionó al hablar sobre el significado personal de participar en la caminata, por lo que continuó su recorrido acompañada por los demás fieles. Entre los participantes también había un grupo de amigas de Nogoyá, que describieron la peregrinación como una experiencia especial.

“Mucha emoción. La verdad que es único y hay que vivirlo para sentirlo, realmente”, manifestó una de ellas. Cuando les preguntaron de dónde obtenían las fuerzas para continuar, respondieron: “Ella nos invitó, ella nos trajo y ella nos lleva, así que entregadas a ella”.

Jóvenes de 16 años peregrinaron por primera vez

La convocatoria también reunió a adolescentes que decidieron sumarse a la manifestación religiosa.

Una pareja de novios de 16 años, oriunda de Paraná, contó que participaba por primera vez de la peregrinación. “Para salud y para tener más bendiciones y también porque nos gusta”, explicaron sobre los motivos que los llevaron a emprender la caminata.

Aunque reconocieron el esfuerzo físico, aseguraron que mantenían el entusiasmo. “Duelen las piernas, pero venimos bien”, expresaron.

Peregrinación de los Pueblos: más testimonios

Otro joven de 13 años también realizaba su primera peregrinación acompañado por familiares y amigos. “Por ahora voy bien, no me canso”, comentó, mientras uno de los adultos que lo acompañaba destacó la importancia de transmitir esta tradición a las nuevas generaciones.

Una historia de amor que comenzó hace 33 años

Entre los relatos recogidos por Elonce se destacó el de un hombre de Colonia Avellaneda, que caminaba llevando una imagen religiosa.

El peregrino contó que su vínculo con esta manifestación de fe tiene un significado especial, ya que allí conoció a su esposa. “Hace 33 años nos conocimos en una peregrinación con mi señora”, recordó.

Explicó que su esposa es misionera y que cada año lleva la imagen al santuario para renovarla espiritualmente. “Siempre está presente en nuestras vidas. Siempre, aunque no nos demos cuenta”, manifestó al hablar de su devoción a la Virgen.

El hombre no pudo ocultar su emoción al recordar las experiencias familiares vinculadas con la peregrinación. “He venido llorando todo el viaje. La verdad que son muchas las emociones, porque le debemos mucho a ella y nos mantiene en los momentos difíciles”, expresó.

También contó que conoció a su esposa un 15 de octubre y que su hija, actualmente de 12 años, nació en esa misma fecha.

Pedidos por familiares que atravesaron problemas de salud

La salud de familiares y seres queridos fue una de las principales intenciones mencionadas durante el recorrido.

Un peregrino de Paraná explicó que dedicaba especialmente la caminata a sus suegros. “Mi suegro está con un estado de salud delicado, pero viene saliendo, así que esta peregrinación se la dedico a ellos”, expresó.

Otra mujer, visiblemente emocionada, contó que había atravesado momentos difíciles por la enfermedad de un sobrino. “Tuve un sobrino muy complicado de salud y gracias a Dios hoy está muy bien. Hay que agradecérselo a la Virgen”, manifestó.

La peregrina también expresó su deseo de pedir por el país. “Vamos a pedir por el país, que todo avance y mejore”, señaló.

Peregrinación de los Pueblos: los fieles avanzan hacia Sauce Montrull

Los testimonios reflejaron cómo las preocupaciones familiares y los agradecimientos se convirtieron en motivos para afrontar el esfuerzo de caminar durante dos jornadas.

Peregrinos que llevan casi 30 años caminando

La 44ª edición reunió a participantes que mantienen esta tradición desde hace varias décadas.

Un hombre de Paraná contó que realiza la peregrinación desde hace casi 30 años y que la experiencia acumulada le permite afrontar el trayecto con mayor tranquilidad.

Otro de los testimonios fue el de Pedro, de María Grande, quien aseguró que lleva aproximadamente 30 peregrinaciones. “Siempre con intenciones y de agradecer también, por la familia, por los seres queridos, por el negocio que uno tiene”, explicó.

Al referirse a la convocatoria, señaló que durante el recorrido se van incorporando nuevos grupos de caminantes. “En Hasenkamp sale una cierta cantidad, después se van acoplando y así, pero viene mucha gente”, comentó.

También participaba un hombre que llamó la atención por realizar el recorrido con botas de goma. “Con esto van a ser seis años, si Dios quiere, que lo hago. Voy bien, con las botas de goma, sin ninguna ampolla”, contó.

Una primera peregrinación a los 67 años

La caminata también contó con personas que decidieron participar por primera vez a una edad adulta.

Un hombre de 67 años, oriundo de Paraná, relató que siempre había acompañado a su hermano, quien participaba habitualmente de la peregrinación, pero que hasta ahora no se había animado a realizarla.

“Quería saber cómo era, porque mi hermano sí venía, pero yo siempre lo traía. Ahora me tocó que ellos me trajeran a mí y la voy a hacer”, expresó. El peregrino explicó que llevaba pedidos relacionados con la salud y una mejor calidad de vida.

También hubo participantes que se incorporaron al recorrido en El Palenque, después de que otros fieles caminaran durante toda la noche.

Entre ellos, un matrimonio contó que había participado en distintas etapas de su relación: primero como amigos, después durante el noviazgo y finalmente como esposos.

“Venimos en un caminar con la Virgen hace tiempo, entonces eso siempre nos vuelve a llamar de nuevo cada año”, explicaron.

Un abrazo entre madre e hijo antes del Día de la Madre

Uno de los momentos emotivos de la cobertura se produjo cuando Elonce conversó con una familia de Paraná que compartía la caminata.

Una mujer contó que llevaba aproximadamente 19 años participando de la peregrinación y que, en esta oportunidad, su hijo había decidido acompañarla.

La cercanía del Día de la Madre, que se celebrará este domingo 18 de octubre, dio lugar a un mensaje especial del joven. “Feliz día y agradecerle por todo lo que ha hecho por mí, porque la verdad que sin ella no soy nada”, expresó.

Sus palabras terminaron en un abrazo con su madre, mientras continuaban avanzando hacia el santuario.

La escena reflejó el carácter familiar de una peregrinación en la que participan distintas generaciones.

Una pareja que encontró en la Virgen el centro de su relación

Otra pareja de novios contó que estaba celebrando dos años de relación y que caminaba con una remera de la Juventud Masculina de Schoenstatt.

Los jóvenes llevaban una imagen religiosa que, según explicaron, tiene un significado central en su historia. “Para nosotros significa todo. Significa el centro de nuestra relación, es la que nos unió y la que nos guía en el camino”, manifestó uno de ellos.

También explicaron que durante el recorrido llevan intenciones propias y pedidos de personas que no pueden participar. “Uno viene con la mochila de un montón de intenciones, pide también a los que no caminan si tienen algo para pedir y la lleva también”, expresaron.

A pesar del cansancio, aseguraron que esos motivos les daban fuerzas para continuar.

El frío, el cansancio y la compañía durante el recorrido

A medida que avanzaba la mañana, los peregrinos reconocieron que la noche había sido uno de los momentos más exigentes.

“La noche sí fue más dura, fue cansadora, hacía frío”, contó una participante que aprovechó una señalización vial para fotografiarse cuando restaban 29 kilómetros para llegar a Paraná.

La mujer destacó que la presencia del sol durante la mañana ayudaba a continuar y agradeció que no se hubieran registrado lluvias durante la noche.

Otros caminantes explicaron que las canciones, las oraciones y la compañía eran fundamentales para afrontar los kilómetros restantes.

“Ir cantando, ir rezando, te da más fuerza. La compañía es tremenda. Solo por ahí se complicaría, pero con la amiga, con el compañero al lado, uno va caminando y sigue”, expresó uno de los fieles.

Durante el trayecto también se observó la presencia de un servicio de ambulancia que acompañaba a los participantes.

A qué hora llegarán los peregrinos al Santuario de La Loma

La 44ª Peregrinación de los Pueblos comenzó el viernes 16 de octubre en Hasenkamp y continuará durante este sábado hasta el Santuario de La Loma, en Paraná.

El cronograma contempla distintas paradas para descansar, hidratarse y recuperar energías, entre ellas El Palenque y Sauce Montrull.

La llegada de los primeros peregrinos se espera durante la tarde, mientras que la imagen cabecera tiene previsto arribar alrededor de las 18 y el grueso de los caminantes cerca de las 19.

La edición se desarrolla bajo el lema “Peregrinos con María, hacia un mundo más humano”.

Mientras los fieles completan los últimos kilómetros, la cobertura especial de Elonce continúa mostrando historias de fe, promesas y agradecimientos que se transmiten entre generaciones.