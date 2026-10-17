Peregrinación de los Pueblos: los fieles avanzan hacia Sauce Montrull con pedidos y agradecimientos

La 44ª Peregrinación de los Pueblos avanzó este sábado hacia Paraná, luego de que los fieles descansaran en El Palenque tras recorrer aproximadamente 43 kilómetros desde Hasenkamp. Durante el trayecto hacia La Picada, los participantes compartieron con Elonce sus experiencias, los motivos que los llevaron a caminar y las dificultades que atravesaron durante la madrugada.

La manifestación religiosa comenzó el viernes por la tarde en la ermita de la Virgen de Schoenstatt, en Hasenkamp, y continuó durante toda la noche. Después de descansar unas dos horas en El Palenque, los peregrinos retomaron el recorrido hacia Sauce Montrull, el último tramo hasta el Santuario de La Loma, donde concluirá la caminata de 90 kilómetros.

El frío fue uno de los aspectos más mencionados por los participantes, que avanzaban abrigados y acompañados por canciones y oraciones. Pese al cansancio, muchos destacaron que la fe y las intenciones personales les daban fuerzas para continuar.

Dos amigas que decidieron peregrinar juntas

Durante la cobertura especial de Elonce, dos mujeres contaron que habían decidido realizar la peregrinación juntas después de descubrir, mientras trabajaban, que ambas tenían previsto participar.

Una de ellas reconoció que sentía molestias físicas después de varias horas de caminata. “Bien, un poco con molestia en la rodilla, pero bien”, expresó.

También recordó que la noche había sido especialmente fresca y mostró una bolsa que habían utilizado para protegerse durante el recorrido. “Nos sirvió como impermeable con la Dani”, explicó.

Al ser consultadas sobre sus motivaciones, una de las peregrinas señaló: “Para pedirle a la Virgencita que nos proteja, que nos ayude, que le saque la maldad a la gente”.

Las mujeres aclararon que no se habían incorporado a través de una parroquia, sino que habían organizado la caminata por su cuenta.

“Nos enteramos trabajando que cada una venía por su parte y organizamos, y vamos juntas y acá estamos”, relató una de ellas.

Caminó para agradecer una promesa cumplida

Otro de los testimonios fue el de un hombre que participaba por primera vez de la peregrinación y que explicó que su principal motivación era agradecer.

“Cansadito, pero bien, gracias a Dios. Vine por una promesa y gracias a Dios se me cumplió y todo bien. Tengo que agradecer”, manifestó.

Cuando le preguntaron si la Virgen había respondido a su pedido, aseguró: “Sí, totalmente cumplió. Lo que yo pedí lo cumplió, gracias a Dios”.

El peregrino contó que realizaba la experiencia sin acompañantes personales, aunque se había sumado a la parroquia Santa Teresita.

Sobre el esfuerzo físico que demandaba la caminata, reconoció: “Muy linda y para mí que es la primera vez medio difícil, pero bien”.

Su testimonio reflejó una de las motivaciones recurrentes entre los participantes: regresar para agradecer por una intención que consideran cumplida.

“Está fresco, pero es un acto de fe”

Entre los caminantes también había personas que destacaron el acompañamiento colectivo como una fuente de fortaleza.

Una mujer que avanzaba abrigada por el frío explicó que, pese a las condiciones del tiempo, mantenía el entusiasmo. “Está fresco, pero bueno, un acto de fe”, expresó.

Al referirse a lo que se vive durante la caminata, agregó: “Todo el tiempo en la caminata se siente. La verdad que se siente muy buena energía y todos en la misma línea”.

La peregrina reconoció que su grupo no había realizado una preparación física específica antes de emprender el recorrido.

Sin embargo, aseguró que el acompañamiento de las demás personas y la experiencia compartida les permitían continuar.

Pedidos por la familia, los estudios y la salud

Otro de los participantes contó que estaba realizando la peregrinación por tercera vez.

Al ser consultado sobre sus intenciones, respondió que caminaba “por la familia, estudios y salud”. También explicó que, a diferencia de otros participantes, había procurado prepararse antes de comenzar los 90 kilómetros. “Espiritualmente sobre todo y también practicar, salir a caminar, salir a correr”, detalló.

Respecto de la madrugada, reconoció que había sentido el frío, aunque aseguró que pudo continuar sin mayores dificultades.

Los pedidos por la salud, el trabajo, los estudios y el bienestar familiar estuvieron presentes en varios de los testimonios recogidos durante la transmisión.

Peregrinos de Viale y otras localidades

Durante el recorrido, Elonce también conversó con integrantes de la parroquia Santa Ana de Viale, que participaban de la manifestación religiosa.

Una de las mujeres contó que estaba realizando la caminata por segunda vez y que había podido descansar durante la noche.

“La hice un año anterior y este es segundo año, pero re linda la experiencia. Dormimos bien, así que bueno, acá vamos”, expresó.

Al hablar sobre las intenciones que llevaba, explicó: “Se agradece a todo y se pide por lo que uno quiere también”.

La peregrinación también reunió a personas de Paraná y de otras provincias. De hecho, la Peregrinación de los Pueblos es considerada una de las manifestaciones de fe más convocantes de Entre Ríos.

Entre ellas, una mujer que vive en la capital entrerriana, pero es oriunda de Salta, contó que participaba por primera vez de esta caminata.

“Descansados anoche, así que hoy a meterle”, manifestó al retomar el recorrido junto con sus acompañantes.

Las próximas paradas hasta llegar a Paraná

Después del descanso en El Palenque, los peregrinos continuaron hacia La Picada, uno de los sectores comprendidos en el recorrido hacia la capital entrerriana.

Durante la transmisión, Elonce mostró cómo los fieles avanzaban a paso sostenido por la ruta, pese al viento y las bajas temperaturas.

El cronograma también contempla una parada en Sauce Montrull, prevista entre las 12:30 y las 14:00, para que los participantes puedan descansar y recuperar energías antes de afrontar el tramo final.

La llegada de la imagen cabecera al Santuario de La Loma está prevista para alrededor de las 18 de este sábado, mientras que el grueso de los peregrinos arribaría cerca de las 19, de acuerdo con la programación difundida.

En el santuario se realizará la celebración religiosa de cierre de la 44ª Peregrinación de los Pueblos.

Una tradición que comenzó con dos jóvenes

La Peregrinación de los Pueblos se realiza desde 1983 y nació a partir de la iniciativa de dos jóvenes que decidieron caminar como expresión de fe hacia la Virgen.

Con el paso de los años comenzaron a sumarse familiares, amigos y fieles de diferentes localidades, hasta convertirse en una de las manifestaciones religiosas más convocantes de Entre Ríos.

La edición de este año se desarrolla bajo el lema “Peregrinos con María, hacia un mundo más humano”.

Peregrinación de los Pueblos: los fieles avanzan hacia Sauce Montrull

Durante las dos jornadas, los participantes comparten momentos de oración, reflexión y acompañamiento, además de realizar descansos programados.

En su cobertura especial, Elonce continúa acompañando a los caminantes y recogiendo sus historias, marcadas por las promesas cumplidas, los agradecimientos y los pedidos que los impulsan a completar los 90 kilómetros entre Hasenkamp y Paraná.