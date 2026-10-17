Hasenkamp-Paraná: video de drone muestra la llegada de miles de fieles al Santuario La Loma

Drone muestra la llegada de miles de fieles al Santuario La Loma.

La 44ª Peregrinación de los Pueblos Hasenkamp-Paraná finalizó este sábado por la tarde en el Santuario La Loma, luego de una extensa caminata que comenzó el viernes por la tarde desde la ermita de Hasenkamp. Miles de fieles llegaron ante las cámaras de Elonce que cubrió todo el recorrido y reflejó a su paso, las historias de fe, promesas y agradecimiento.

La llegada al Santuario

Más de 24 horas de recorrido y el cansancio dejó de sentirse ante la emoción de arribar al final de los 90 kilómetros. Las ampollas, los dolores musculares y el frío de la madrugada dejaron sus consecuencias, pero los peregrinos llegaron al objetivo entre lágrimas y fueron recibidos por familiares, vecinos y servidores que los alentaron durante los últimos kilómetros.

El drone del bombero voluntario, Lucas García, captó el avance de la multitud en su llegada al Santuario La Loma, donde se vivieron momentos de profunda emoción. Miles de personas, arribaron pasadas las 17, para elevar sus oraciones y agradecer por haber podido completar la tradicional peregrinación.

Peregrinación de los Pueblos: imágenes de un drone en la llegada al Santuario La Loma

El avance por la ruta

Más temprano, el drone registró imágenes aéreas del paso de miles de peregrinos por la zona de la Ruta Nacional 12 y el Acceso Norte a Paraná.

Durante el mediodía, los fieles llegaron a Sauce Montrull, donde realizaron la última parada programada para descansar, alimentarse y recuperar energías antes de continuar hacia su destino.

Tras el descanso, los peregrinos retomaron la marcha bajo el intenso sol, acompañados por otros devotos que se sumaron a la manifestación de fe en los últimos kilómetros del recorrido.

El drone de Lucas García captó el avance de la multitud por la zona de Ruta 12 y Acceso Norte, donde los participantes continuaban su camino hacia Paraná.

Peregrinación Hasenkamp-Paraná: imágenes aéreas en Ruta 12

Las imágenes mostraron una extensa columna de peregrinos que avanzaba por la ruta, en una de las etapas finales de la tradicional manifestación religiosa.

La 44ª edición de la Peregrinación de los Pueblos, que cada año reúne a miles de personas movilizadas por la fe, los agradecimientos y las promesas.