La televisión argentina cumple 75 años: cómo fue la primera transmisión y qué se vio aquel día

La primera emisión fue el 17 de octubre de 1951

Este sábado 17 de octubre, la televisión argentina cumple 75 años desde su primera transmisión oficial, realizada en 1951. Aquel acontecimiento marcó el comienzo de una nueva etapa en la historia de los medios de comunicación del país, aunque en sus primeros años los televisores eran artículos costosos y estaban al alcance de muy pocas personas.

La emisión inaugural se realizó desde Plaza de Mayo, en Buenos Aires, durante los actos por el Día de la Lealtad Peronista. Las cámaras transmitieron en vivo los discursos de Juan Domingo Perón y Eva Perón, quien atravesaba una grave enfermedad y protagonizó una de sus últimas apariciones públicas.

A diferencia de lo que sucede actualmente, cuando la televisión forma parte de la vida cotidiana de millones de argentinos, en 1951 casi nadie tenía un televisor en su casa. Los primeros espectadores se reunían frente a las vidrieras de los comercios de electrodomésticos para observar las imágenes en movimiento.

Cómo fue la primera transmisión de televisión en Argentina

El 17 de octubre de 1951, un equipo técnico instaló tres cámaras en el segundo piso del Banco Nación, frente a Plaza de Mayo, para registrar el acto político que se desarrollaba en la Casa Rosada.

La transmisión estuvo dirigida por Jaime Yankelevich, empresario de medios y director de Radio Belgrano, quien tuvo un papel fundamental en la llegada de la televisión al país.

Entre los encargados de operar las cámaras estuvieron Enrique Telémaco Susini, pionero de la radiofonía argentina, Adolfo Agromayor y Gerardo Noizeaux.

Las imágenes se emitieron a través de LR3 Radio Belgrano TV, señal que posteriormente se convertiría en Canal 7, actual Televisión Pública.

Por primera vez, los argentinos pudieron recibir oficialmente imágenes en movimiento acompañadas de sonido mediante un televisor, una innovación que modificaría las formas de acceder a las noticias, el deporte y el entretenimiento.

Los primeros televisores eran un lujo

Para concretar aquella transmisión, Yankelevich impulsó la compra de equipos tecnológicos en Estados Unidos. La infraestructura necesaria incluía cámaras, transmisores y receptores que todavía no se fabricaban en Argentina.

Los primeros televisores llegaron al país junto con esos equipos, pero su elevado costo impedía que la mayoría de las familias pudiera adquirirlos.

Por ese motivo, los negocios de electrodomésticos comenzaron a colocar receptores encendidos en sus vidrieras. Allí se concentraban grupos de personas que observaban con curiosidad las primeras imágenes televisadas.

Durante varios años, tener un televisor fue considerado un símbolo de estatus social, antes de convertirse en un electrodoméstico habitual en los hogares.

Cuándo comenzó la programación y cuál fue el primer partido televisado

Después de la emisión inaugural, las transmisiones regulares comenzaron el 4 de noviembre de 1951, aunque inicialmente la programación era reducida y no se emitía de manera continua.

Uno de los primeros acontecimientos deportivos transmitidos fue el partido entre San Lorenzo y River Plate, disputado el 18 de noviembre de 1951 en el Viejo Gasómetro.

El encuentro marcó el comienzo de la televisación del fútbol argentino, que con el paso de las décadas se transformaría en uno de los principales contenidos de la pantalla nacional.

En aquellos primeros años, la televisión llegaba solamente a Buenos Aires y ofrecía una única señal. Muchos de sus programas tomaban formatos de la radio, que hasta entonces era el principal medio de información y entretenimiento.

Cómo se convirtió en un medio masivo

La expansión de la televisión argentina fue gradual. Durante la década de 1950, la cantidad de receptores seguía siendo limitada y las transmisiones tenían un alcance geográfico reducido.

El crecimiento se aceleró durante los años 60, con la aparición de nuevos canales, productoras y propuestas de programación.

La incorporación de noticieros, programas de entretenimiento, concursos, transmisiones deportivas y producciones de ficción permitió que el medio llegara a públicos cada vez más amplios.

Con el paso del tiempo también se extendió hacia las provincias, incorporó las transmisiones en color y, posteriormente, avanzó hacia la televisión por cable, las señales digitales y las plataformas de contenidos.

Un medio que transformó la vida cotidiana

La televisión modificó profundamente la manera en que los argentinos se informaban y compartían acontecimientos de interés público.

Desde los primeros noticieros hasta las transmisiones deportivas, los grandes espectáculos y los acontecimientos históricos, la pantalla se convirtió en un espacio central de la cultura popular.

A lo largo de sus 75 años, el medio atravesó transformaciones tecnológicas y cambios en los hábitos de consumo, especialmente con la llegada de internet y las plataformas de streaming.