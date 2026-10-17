La emoción crece en el tramo final de la Peregrinación de los Pueblos: dejaron Sauce Montrull y caminan hacia Paraná

La 44ª Peregrinación de los Pueblos retomó su recorrido este sábado desde Sauce Montrull hacia Paraná, luego de que los fieles completaran aproximadamente 62 kilómetros de caminata desde Hasenkamp. La localidad fue el escenario de la última parada antes de emprender el tramo final hacia el destino de la manifestación de fe.

Después de descansar y recuperar energías, los peregrinos volvieron a ponerse en marcha para completar el recorrido. La llegada a Paraná está prevista para alrededor de las 18, tras una extensa travesía que comenzó el viernes en Hasenkamp.

En Sauce Montrull, los participantes habían sido recibidos entre aplausos, abrazos y muestras de emoción. Ahora avanzan hacia la capital entrerriana para culminar una nueva edición de la tradicional peregrinación.

Un peregrino brasileño destacó la unión y la solidaridad

Entre los participantes se encontraba Arthur, un joven oriundo de Santa Catarina, Brasil, que reside en Santa Fe desde hace dos años y estudia Medicina.

“La energía y la buena onda de las personas acá es muy linda. Es el segundo año que la hago y me parece una experiencia increíble”, expresó ante Elonce.

El joven destacó especialmente el acompañamiento que reciben los caminantes a lo largo del recorrido. “Vas caminando y las personas te están esperando y te dan fuerza para seguir. El año pasado nos tocó lluvia y este año hizo más frío, pero, por más que llueva o haga calor, la fe siempre está adelante”, señaló.

También valoró los vínculos que se generan durante la travesía. “Acá somos todos hermanos. Caminás, hablás con alguien que está al lado y así se hace más llevadera la peregrinación”, manifestó.

El cansancio no pudo con las ganas de llegar

Vanesa, una peregrina de Paraná, reconoció el desgaste físico acumulado después de tantas horas de caminata. “Estamos cansados, pero vamos”, resumió mientras se preparaba para continuar.

Desde Colonia Avellaneda, Alejandra contó que participaba por tercer año consecutivo. Aunque reconoció que aparecieron algunas ampollas, aseguró que la motivación permanecía intacta.

“Las ganas y la emoción de llegar hacen que no nos importe el cansancio”, expresó. Sobre el motivo de su participación, explicó: “Venimos a agradecer y pedir por la familia. Siempre agradecer”.

Otra peregrina, Edith, también destacó el significado personal de la experiencia. “A la madrugada hizo frío, pero después seguimos con fuerza, mucha fe y mucha emoción. Vengo a agradecer y por mi familia, por mis hijos”, contó.

Doce peregrinaciones y una motivación que se renueva

Una mujer de María Grande, que participaba por duodécima vez, describió las emociones que acompañaron el recorrido desde Hasenkamp.

“La gente viene muy movilizada. Por momentos escuchás mucho silencio, por momentos la gente reza y se acompaña. El silencio también habla”, reflexionó.

La peregrina relató que había comenzado la caminata junto a su sobrina, pero luego continuó sola. Sin embargo, aseguró que nunca perdió la motivación.

“Terminás y decís que el próximo año no venís porque te pasó esto o lo otro. Pero llega la fecha y de nuevo el corazón se motiva y seguís”, expresó.

También reconoció que el último tramo suele ser uno de los más exigentes. “Es el que más cuesta, pero sabés que ya es lo último y ponés todas las energías para llegar”, afirmó.

Peregrinos de Villaguay compartieron sus pedidos y agradecimientos

Un grupo de fieles de la parroquia Santa Rosa de Villaguay también se preparaba para completar el recorrido. Una de sus integrantes, que realizaba su decimocuarta peregrinación, destacó la solidaridad entre los participantes.

“Nos apoyamos entre todos. Al que necesita le prestamos una curita, protector solar, un gorrito, un poco de agua o una naranja. Nos damos aliento entre todos”, relató.

La mujer señaló que este año participaron numerosos docentes de Villaguay y, entre los pedidos compartidos, mencionó la necesidad de una recomposición salarial para el sector educativo.

Sin embargo, explicó que las motivaciones también incluyen cuestiones familiares y personales. “Uno viene a pedir por la salud y el trabajo de los demás, y sobre todo a agradecer que tenemos un plato de comida, una casa donde llegar, una familia y un trabajo”, expresó.

Peregrinación de los pueblos: retoman el camino desde Sauce Montrull

“Son cosas que parecen normales en el día a día, pero cuando uno no las tiene, las extraña. Solamente el que peregrina sabe la experiencia maravillosa que es”, agregó.

La emoción de acompañar a la Virgen hasta el santuario

Juan, otro de los peregrinos entrevistados por Elonce, aseguró que todavía conservaba energías para completar el trayecto, aunque reconoció las dificultades de la caminata nocturna.

“Todavía tenemos un resto para llegar y acompañar a la Mater hasta su casa. La noche fue dura, pero acá estamos de pie, para pedir, agradecer y para que nos llene el corazón como lo hace siempre”, manifestó.

Consultado sobre cómo se encontraba físicamente, respondió: “Las energías están de diez, todas arriba, aunque aparecen dolores o algunas quejas”.

La última etapa hasta el Santuario de La Loma

La peregrinación comenzó el viernes a las 17 en la ermita de la Virgen de Schoenstatt, en Hasenkamp, y continuó durante toda la noche. A lo largo del trayecto, los participantes realizaron distintas paradas para descansar, alimentarse e hidratarse.

El recorrido total es de aproximadamente 90 kilómetros y culminará en el Santuario de La Loma, en Paraná. Según el cronograma, la imagen cabecera llegará alrededor de las 18, mientras que el grupo principal de peregrinos lo hará cerca de las 19.

La edición de este año se desarrolla bajo el lema “Peregrinos con María, hacia un mundo más humano”. En el santuario se realizará la celebración religiosa de cierre.